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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım bugün Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Başbakan Yıldırım bugün Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bugün saat 14.30'da bir araya gelecek.

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Başbakan Yıldırım bugün Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım bugün saat 14.30'da Mecliste Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek.

Etiketler: Başbakan Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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