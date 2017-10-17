Başbakan Yıldırım bugün Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım bugün saat 14.30'da Mecliste Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek.