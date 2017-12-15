Başbakan Yıldırım: Bu hat 700 bin kişiyi bir günde taşıyacak

Başbakan Yıldırım, Üsküdar Meydanı'nda Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları:

- Asya'dan Avrupa'ya Marmaray'la 4 dakika. Marmaray'da 235 milyon yolculuk oldu. Marmaray yetmez yanına bir tane de arabalar için tünel yapalım dedik. Avrasya Tüneli'nide Harem'den Yenikapı'ya denizin derinliğinden geçirilerek böylece dünyada en derinden geçen tünelide İstanbul'a kazandırmış olduk.

- 2018 yılının sonunda dünyanın en büyük havalimanınıda İstanbul'da açıyoruz. İstanbul'a herşey yakışır. Bu metro birçok özelliğe sahip. 10,5 km'lik bu metro 9 durakta hizmet verecek, kaptanı yok, sürücüsü yok. Kendi kendine gidiyor.

- Uzunluğu 20 km'yi bulan hattın geri kısmıda önümüzdeki seneler bitmiş olacak. Maliyeti 3,5 milyar lira. Sancaktepe'den Üsküdar'a sadece 27 dakikada geleceksiniz. İstanbul'un trafiğinin yoğun olduğu saatlerde bunun ekonomiye ne kadar büyük bir faydası olduğunu söylemeye hacet yok. Bu hat 700 bin kişi bir günde taşıyabilecek.

- Bu hattın gecikmesinin nedeni İstanbul'un tarihi hazinelerinide gün ışığına çıkardık. Arkeolojik kazılar vs. En son teknolojiyle sürücüsüz olan bu hattın testlerinin yapılmasıda zaman aldı. Bugünlere geldik. Geç olsun güç olmasın. Hizmet yerini buldu. Makinistin yaptığı bütün işler artık kumanda merkezinde olacak. Sefer aralığıda kısa sürelerde olacak. Tren duruş yerinin net olarak belirlenmesi için fren mesafesi kısalacak ve enerjiden büyük tasarruf olacak.

- Türkiye bir yandan 15 yıldır terörle vesayetle darbe girişimiyle mücadele ederken diğer yandanda insanımızın arzu ettiği bütün projeleri hayata bir bir geçiriyoruz. Bölünmüş yollar, hızlı trenler, modern havaalanları, şehir hastaneleri. Bütün bunlar milletimiz için. Yola çıkarken Cumhurbaşkanımız ne dedi? İnsanı yaşatki devlet yaşasın.

Kaynak: TRT Haber