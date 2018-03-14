Başbakan Yıldırım: Azerbaycan için tehdit neyse bizim için de odur

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da AZ TV'de soruları cevapladı.

Azerbaycan topraklarıyken 26 Şubat 1992'de Ermeniler tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesinin Hocalı şehrinde savunmasız 613 sivil katledilmişti.

"Azerbaycan'ın haklı davasının yanındayız"

Başbakan Yıldırım'da Ermenistan'ın işlediği insanlık suçuna değindi.

"BM, AGİT bütün uluslararası örgütler Ermenistan'ın yaptığı işin büyük bir katliam olduğunu kabul ediyor. İnsanlık suçu işlediğini kabul ediyor. Şartlar ne olursa olsun biz Azerbaycan'ın haklı davasının yanındayız. Azerbaycan'ın bütün egemenlik hakları sağlanmalı."

Ayrıca Ermenistan, Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ'da 1980'li yıllardan itibaren bölücülüğü ve terörizmi desteklemek, savaş başlatarak Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal etmek ve savaş suçları işlemekten sorumlu tutuluyor.

"Eninde sonunda bu yanlış çözülecektir"

"Birçok uluslararası toplumun kararları var. Azerbaycan'ın haklılığı bütün dünyaca kabul edilmiş." diyen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yapılması gereken Ermenileri bu kuruluşlar teşvik etmeli. Çözüm konusunda baskı yapmalı. Eninde sonunda bu yanlış çözülecektir. Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprağı var. Bunlar çözülmeden insanlar yurtlarına dönmeden bu işlerin bitmesi söz konusu değil. Azerbaycan için tehdit neyse bizim için de odur. Üzüntüsü neyse bizim için de odur."

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor. https://t.co/0fMcrFzuQM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Mart 2018

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Avrupa için enerji güvenliği terörden daha önemli"

- Enerji güvenliği Avrupa için birincil derecede önemli bir konu. Terörden daha da önemli. Bu ve buna benzer projeler Türkiye'nin Azerbaycan'ın Gürcistan'ın önemini daha da ortaya çıkarıyor. Bölgenin istikrarı için önem arz ediyor.

"Terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veriyoruz"

- 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Ciddi bir mesafe kattettik. Malesef şimdi özellikle Suriye'de yönetim boşluğundan iç savaştan dolayı orada terör tekrar hortladı. Bütün terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veriyoruz.

"Suriye'de çözüm üretmek için herkes sözde gayret ediyor"

- Suriye'de çözüm üretmek için herkes sözde gayret ediyor. Herkesin kafasında başka başka fikirler var. Ortak hudutumuz var. 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz. Burada Türkiye'nin huzuru sağlamak, terörü yok etmek için çok haklı bir mücadelesi var.

"Tehdit nereden gelirse tedbirimizi alırız"

- Daha önce Fırat Kalkanı ile yaptık şimdi Afrin'de gerçekleştiriyoruz. İnşallah hepsini temizleyeceğiz, orada yaşayan ahaliyide bu zulümden kurtaracağız. Hangi tehdit gelirse gelsin biz ona karşı gereken güvenlik tedbirimizi uluslararası hukuka dayalı olarak alıyoruz.

"Amaç büyün coğrafyada huzuru sağlamak"

- Üçlü mekanizma çalıştı. Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye. Birçok proje yapıldı. 5'lide, 6'lıda yapacağız. Daha doğudaki ülkeler biraraya gelecek. Amaç bütün bu coğrafyayı Avrasya, Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu, Balkanlar'da huzuru sağlamak. Biz Azerbaycan ile bunu en başından beri yapıyoruz. Bunu genişletmemiz lazım. Bu birlikteliğe diğer ülkeleri de dahil etmemiz lazım. İran, Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerinde katılması bölgenin geleceği için umut verici.

"Bakü Tiflis Kars önemli bir adım"

- Potansiyelimizi istediğimiz gibi kullanamıyoruz. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedef. Bakü Tiflis Kars önemli bir adım ama karayolunda bazı sıkıntılar var. Ticarette bir takım kısıtlayıcı yanlar var. Bütün bunları teker teker ele alıyoruz. Mesela Azerbaycan'ın Türkiye'deki en büyük yatırımı SOCAR dünyaya hitap ediyor, büyük bir rafineri.

"Azerbaycan'da kendimizi evimizde hissediyoruz"

- Azerbaycan'ın güzel işler yapması göğsümüzü kabartıyor. Üst düzey ziyaretlerin daha da artması lazım. İş adamları arasında daha sıkı iş birliği olması lazım. Burada kendimizi evimizde hissediyoruz. Herkes bizde Afrin'e gitmek istiyoruz diyor. Bu ortak duyguyu yaşıyor olmak insani yabancı hissettirmiyor.

Kaynak: TRT Haber