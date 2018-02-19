Başbakan Yıldırım: ABD ile 3'lü mekanizma kurulacak

Başbakan Binali Yıldırım, gündemdeki konuları Almanya dönüşünde gazetecilere değerlendirdi.

ABD ile aşılamayan sorunlar için kurulacak olan çözüm mekanizmasındaki iş birliğinin detaylarını açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, "Amacımız sınırlarımızın ötesinde bir terör oluşumunu ortadan kaldırmaktır" dedi.

"Mekanizma sadece bir alanla sınırlı kalmayacak"

Kurulacak 3'lü mekanizmada; savunma bakanları, dışişleri bakanları kendi aralarında, istihbarat teşkilatının başkanlarının da kendi aralarında yakın çalışacaklarını söyleyen Yıldırım, mekanizma ile amacın Türkiye'nin sınırları ötesinde bir terör oluşumunu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Oluşturulacak mekanizma sadece bir alanla sınırlı kalmayacak. Yaşanan tüm sorunlarda devreye girecek.

"Kapsamlı heyetler kurulmasının amacı, sadece Suriye'deki YPG konusu değil aynı zamanda ABD ile ilişkilerimizin bozulmasına sebep olan konular bir bütün halinde ele alınacak. Diyelim ki biz Suriye alanında iş birliği yaptık, bunlar YPG ile iş birliğinden vazgeçtiler, ABD ile ilişkilerimiz düzelmiyor ki, başka konularımız var. FETÖ konusu var. Onların burada devam eden vatandaşlarının davası var. Zarrab davası var."

"Tehdit neredeyse biz orada olacağız"

Başbakan Yıldırım, terörle mücadelede, Fırat'ın Doğusu'nun da batısının da farkının olmadığını belirtti.

"Bizim orta ve uzun vadede ne Irak ne de Suriye topraklarında Türkiye'ye karşı bir terör oluşumunun varolmasına ve yaşamasına asla müsahamamız olmaz. Bu konunun Fırat'ın doğusu batısı diye pazarlığı da olmaz. Tehdit neredeyse orada biz olacağız."

Die Welt gazetesi çalışanı Deniz Yücel’in serbest kalmasının ardından yaşanan gelişmeleri de paylaşan Yıldırım, Türkiye - Almanya ilişkilerinin PKK tarafından baltalanmaya çalışıldığına dikkat çekti.

''Kandil'de PKK ile mücadeleyi kendi kapasitemiz ile yapacağız.''



Başbakan Binali Yıldırım, Münih Güvenlik konferansında Irak Başbakanı İbadi ile görüşmesinin perde arkasını da anlattı. Başbakan Yıldırım ve Irak Başbakanı İbadi arasındaki görüşmenin ana gündem maddesi ise olası kandil operasyonuydu.

Görüşmede terörle mücadele konusunda kararlılık vurgusunun yapıldığını belirten Yıldırım, Irak'ın Türkiye'nin PKK ile hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'deki kolları YPG/PYD ile yaptığı mücadeleyi anlayışla karşıladığını, Türkiye'yi haklı bulduğunu söyledi.

Olası bir Kandil operasyonunda Irak hükumetinden Türkiye'ye destek gelecek mi sorusuna Yıldırım, ''Kandil'de PKK ile mücadeleyi kendi kapasitemiz ile yapacağız.'' dedi.

"Irak'ın bu konuda yeterince meşgalesi var. Gerek Kandil gerek başka yerlerdeki mücadeleye kapasitemiz yeterli. Bizim kısıtlamamız yok. Şartlar neyi gerektiriyorsa o operasyonu yapabilme kapasitemiz var. Buna hakkımız da var. Irak'ın herhangi bir itirazı söz konusu değil. Benzer şekilde İran da bu operasyonlarla ilgili olumsuz bir tutum içinde değil."

Başbakan Yıldırım, Yeni bir sınır kapısı açılması konusunda da Iraklı mevkidaşından talep geldiğini ve bu konuda da mutabakat sağlandığını belirtti.

Irak'tan Türkiye'ye yeni bir petrol boru hattının yapılması noktasında da anlaşma sağlandı.

"İkinci bir petrol boru hattının mevcut Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nden geçen boru hattının yanı sıra biraz daha batıdan kuzeye doğru. Musul'un batısından geçen Telafer üzerinden gelen yeni bir hat yapılması konusunda mutabık kaldık."

"Türkiye-Almanya ilişkileri baltalanmaya çalışılıyor"

Die Welt gazetesi çalışanı Deniz Yücel’in serbest kalmasının ardından yaşanan gelişmeleri de paylaşan Yıldırım, Türkiye - Almanya ilişkilerinin PKK tarafından baltalanmaya çalışıldığına dikkat çekti. "Hükümetler arasındaki ilişkilerin iyi yönde gelişmesinden rahatsız olan çevreler var. burada medya üzerinde, bir takım sol siyaset üzerinden, sivil toplum örgütleri üzerinden, maalesef PKK'lılar burada aktif rol oynuyorlar. İlişkileri müspet yönde etkileyecek bu durumu bozmak, baltalamak için gayret ediyorlar."

"Almanya'dan FETÖ'ye karşı da sert bir tutum bekliyoruz"

Başbakana, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Alman İstihbaratı BND arasındaki iş birliği de soruldu. İstihbarat örgütleri arasında bilgi değişiminin bazı zamanlarda fazla, bazı zamanlarda az olduğunu söyleyen Yıldırım, diplomatik ilişkiler kesilmedikçe bunun kesilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Başbakan Yıldırım, Merkel görüşmesinin detaylarına da değindi. Adil Öksüz ve diğer FETÖ üyelerinin iadesi konusunun gündeme geldiğini ifade etti.

"Kendilerine, 'Bu veya diğer FETÖ elemanları konusunda destek olursanız memnun oluruz' dedik. Aslında Almanya son zamanlarda bölücü terör örgütüne karşı tutumunu sertleştirdi. Bu iyi bir gelişme. Aynı şeyi FETÖ teröristlerine karşı da yapmasını bekliyoruz."

Kaynak: TRT Haber