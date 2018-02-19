Başbakan Yıldırım: ABD ile 3'lü mekanizma kurulacak

Başbakan Binali Yıldırım, gündemdeki konuları Almanya dönüşünde gazetecilere değerlendirdi.
ABD ile aşılamayan sorunlar için kurulacak olan çözüm mekanizmasındaki iş birliğinin detaylarını açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, "Amacımız sınırlarımızın ötesinde bir terör oluşumunu ortadan kaldırmaktır" dedi.
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"Mekanizma sadece bir alanla sınırlı kalmayacak"
Kurulacak 3'lü mekanizmada; savunma bakanları, dışişleri bakanları kendi aralarında, istihbarat teşkilatının başkanlarının da kendi aralarında yakın çalışacaklarını söyleyen Yıldırım, mekanizma ile amacın Türkiye'nin sınırları ötesinde bir terör oluşumunu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.
Oluşturulacak mekanizma sadece bir alanla sınırlı kalmayacak. Yaşanan tüm sorunlarda devreye girecek.
"Kapsamlı heyetler kurulmasının amacı, sadece Suriye'deki YPG konusu değil aynı zamanda ABD ile ilişkilerimizin bozulmasına sebep olan konular bir bütün halinde ele alınacak. Diyelim ki biz Suriye alanında iş birliği yaptık, bunlar YPG ile iş birliğinden vazgeçtiler, ABD ile ilişkilerimiz düzelmiyor ki, başka konularımız var. FETÖ konusu var. Onların burada devam eden vatandaşlarının davası var. Zarrab davası var."
"Tehdit neredeyse biz orada olacağız"
Başbakan Yıldırım, terörle mücadelede, Fırat'ın Doğusu'nun da batısının da farkının olmadığını belirtti.
"Bizim orta ve uzun vadede ne Irak ne de Suriye topraklarında Türkiye'ye karşı bir terör oluşumunun varolmasına ve yaşamasına asla müsahamamız olmaz. Bu konunun Fırat'ın doğusu batısı diye pazarlığı da olmaz. Tehdit neredeyse orada biz olacağız."
Die Welt gazetesi çalışanı Deniz Yücel’in serbest kalmasının ardından yaşanan gelişmeleri de paylaşan Yıldırım, Türkiye - Almanya ilişkilerinin PKK tarafından baltalanmaya çalışıldığına dikkat çekti.
Başbakan Binali Yıldırım, Münih Güvenlik konferansında Irak Başbakanı İbadi ile görüşmesinin perde arkasını da anlattı. Başbakan Yıldırım ve Irak Başbakanı İbadi arasındaki görüşmenin ana gündem maddesi ise olası kandil operasyonuydu.
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Başbakana, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Alman İstihbaratı BND arasındaki iş birliği de soruldu. İstihbarat örgütleri arasında bilgi değişiminin bazı zamanlarda fazla, bazı zamanlarda az olduğunu söyleyen Yıldırım, diplomatik ilişkiler kesilmedikçe bunun kesilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.
Başbakan Yıldırım, Merkel görüşmesinin detaylarına da değindi. Adil Öksüz ve diğer FETÖ üyelerinin iadesi konusunun gündeme geldiğini ifade etti.