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Başbakan Yıldırım 19 Mayıs mesajı yayımladı

Başbakan Binali Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

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Başbakan Yıldırım 19 Mayıs mesajı yayımladı

Başbakan Binali Yıldırım, mesajında "Milli bayramlar, istiklalimiz için milletçe ne büyük bedeller ödediğimizi hatırlamamıza ve ülkemizi nerelere taşımamız gerektiğini düşünmemize vesile olmaktadır" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 98 yıl önce Samsun'da başlayan milli mücadelenin, kısa sürede bütün yurda yayıldığını, el ele vererek büyük zorlukların üstesinden gelen milletin azim ve kararlılığı sonucu zaferle taçlandığını hatırlattı.

Vatanını işgallerden kurtararak hür ve müstakil bir devlet kuran milli iradenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla 20. yüzyılın en önemli siyasi hadiselerinden birini gerçekleştirdiğini belirtti.

Başbakan Yıldırım gençlere önemli mesajlar verdi.

Yıldırım, " İnanıyorum ki sizler, almakta olduğunuz eğitimle barışın, hoşgörünün, demokratik kültürün ve vatan sevgisinin en seçkin temsilcileri olacaksınız. Hepinizi çok seviyor ve Türkiye'nin geleceği için sizlere çok güveniyorum" dedi.TRTHABER

Etiketler: Başbakan Yıldırım
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