  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Başbakan Yardımcısı Türkeş KKTC'de

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve siyasi parti temsilcileri ile bir araya geldi.

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Başbakan Yardımcısı Türkeş KKTCde

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve siyasi parti temsilcileri ile bir araya geldi.

KKTC'de resmi temaslarda bulunan Türkeş, sırasıyla Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği konutunda görüştü.

Görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile Büyükelçi Müsteşarı Mehmet Apak da hazır bulundu.

Tuğrul Türkeş, burada yaptığı açıklamada, dün geldiği KKTC’de gerçekleştirdiği temaslara işaret ederek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’le görüştüğünü anımsattı.

Müzakerelerin Birleşmiş Milletler'in talebi doğrultusunda bu ay sonunda İsviçre'de yeniden başlayacağını belirten Türkeş, “Müzakere öncesinde Kıbrıs’taki genel havayı, farklı siyasi partilerin konuya nasıl baktığını öğrenmek için görüşmeler yapıyoruz.” dedi.

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, kktc dışişleri bakanı tahsin ertuğruloğlu, KKTC
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