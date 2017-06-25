  • 25 HAZIRAN 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten bayram mesajı

Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten bayram mesajı

Bayramın huzur, bereket ve barış getirmesini temenni eden Başbakan Yardımcısı Şimşek, ramazan ayını manasına uygun olarak geride bırakmanın sevinci içinde olduklarını ifade etti.

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Başbakan Yardımcısı Şimşekten bayram mesajı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, bayram namazını Şehitkamil ilçesindeki Hazreti Enes Bin Malik Camisi'nde kıldı.

Camiden ayrılırken cemaatle bayramlaşan ve çocuklara harçlık veren Şimşek, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bayramın tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyen Şimşek, şunları kaydetti:

"Tekrar bir bayrama eriştiğimizi nasip ettiği için Allah'a hamdolsun. Milletçe huzur içerisinde birliğimizi, kardeşliğimizi daha da pekiştirerek ve güçlendirerek bir bayram sabahındayız. Ben bütün milletimizin, Gaziantepli hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını canıgönülden tebrik ediyorum. İnşallah bayram, ülkemiz için milletimiz için ve tüm insanlık için hayırlara vesile olur. Yakın coğrafyamızda acılar diner. Bu coğrafyamızda da barış, huzur, istikrar ve refah esas olur. Gönlümüzden geçen budur. Bayram, tüm bu güzelliklere, özellikle ülkemizin birlik ve beraberliğine ve kardeşliğinin pekişmesine vesile olur."

Şimşek, daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Şimşek, Mehmet Şimşek
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