Başbakan Yardımcısı Şimşek Gaziantepli esnafı ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep'in Oğuzeli İlçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Şimşek ile beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ile beraber Oğuzeli Kaymakamlığını ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Şimşek, Oğuzeli Belediyesine geçti. Buradaki görüşmenin ardından Şimşek, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Şimşek, esnaf ziyaretinin ardından ise AK Parti Oğuzeli İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelerek bir süre görüştü.