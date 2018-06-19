Başbakan Yardımcısı Işık: Adım adım Münbiç'in güvenliği sağlanacak

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, TRT Haber'de Aysun Torun'un gündeme dair sorularını cevapladı.

Işık'ın konuşmasından satır başları:

"Adım adım Münbiç'in güvenliği sağlanacak"

Adım adım Münbiç'in tamamının Amerikan ve Türk askerlerinin birlikte güvenliğini sağladığı, oradaki terör unsurlarının tamamen çıkarıldığı bir süreci yaşayacağız.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Adım adım Münbiç'in tamamının Amerikan ve Türk askerlerinin birlikte güvenliğini sağladığı, oradaki terör unsurlarının tamamen çıkarıldığı bir süreci yaşayacağız.https://t.co/980ttnIXK7 pic.twitter.com/gKeQg95p4h — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Haziran 2018

Bugün Münbiç'te yaşanan olay, Türkiye'nin kararlılığının ve bu konuda gereğini yapacağının ABD tarafından çok iyi anlaşılmış olması ve bununla ilgili adımların atılmış olmasıdır.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Münbiç'te yaşanan olay, Türkiye'nin kararlılığının ve bu konuda gereğini yapacağının ABD tarafından çok iyi anlaşılmış olması ve bununla ilgili adımların atılmış olmasıdır.https://t.co/980ttnIXK7 pic.twitter.com/cSv2MUhDcL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Haziran 2018

"Tel Rıfat görüşmeleri sürüyor"

Tel Rıfat'la ilgili görüşmeler sürüyor. Vali, insani yardımların koordinasyonunu yürütüyor.

Kandil'e operasyon

Hedefimiz Kandil'i teröristler için güvenli bir merkez olmaktan çıkarmak. Kandil'den Türkiye'ye yönelik terör faaliyetinin organize edilmesinin ve yönetilmesinin önüne geçmek.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Hedefimiz Kandil'i teröristler için güvenli bir merkez olmaktan çıkarmak. Kandil'den Türkiye'ye yönelik terör faaliyetinin organize edilmesinin ve yönetilmesinin önüne geçmek.https://t.co/980ttnIXK7 pic.twitter.com/Gk5UxyfFtS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Haziran 2018

Adil Öksüz soruşturması

Burada Almanya'nın son dönemde FETÖ'ye yönelik bir takım adımlar atıyor olması memnuniyetle karşılandı. Tam bu adımlar atılırken Adil Öksüz'ün Almanya'da ortaya çıkması Almanya'nın samimiyetsizliğini gösteriyor. Gelen bilgiler Öksüz'ün Almanya'da olduğu yönünde. Almanya'dan beklentimiz firari darbecilerin Türkiye'ye bir an önce iade edilmesi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Gelen bilgiler Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu yönünde. Almanya'dan beklentimiz Adil Öksüz'ün bir an önce derdest edilmesi ve yargılanmak üzere Türkiye'ye teslim edilmesidir.https://t.co/980ttnIXK7 pic.twitter.com/RDF0j3i1kY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Haziran 2018

Bedelli açıklaması

Türkiye adım adım profesyonel askerliğe geçiyor ve büyük oranda da geçti. Seçimden sonra eldeki tüm veriler analiz edilecek, değerlendirilecek ve ne yapmalıyız ki önümüzde böyle bir problem oluşmasın diye dengeleyecek bir strateji belirlenecek. Terörle mücadeleyi göz önünde bulundurarak, hükümetimiz bunun üzerinde yoğun bir şekilde çalışarak, ülkemiz adına en iyi, en doğru, en hayırlı açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden sonra yapacaktır.

[Bedelli askerlik] Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Terörle mücadeleyi göz önünde bulundurarak, hükümetimiz bunun üzerinde yoğun bir şekilde çalışarak, ülkemiz adına en iyi, en doğru, en hayırlı açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden sonra yapacaktır.https://t.co/980ttnIXK7 pic.twitter.com/940PHh6v40 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber