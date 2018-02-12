Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: ABD'nin yaklaşımı ilişkileri koparacak seviyeye getirebilir

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un moderatörlüğünü yaptığı Basın Kartı programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden sadece teröristler memnun olur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na TSK'nın Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sözlerine tepki gösteren Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Afrin'e girilmesin sözü. Bu da çok tehlikeli ve sakıncalı bir söz. Çünkü şu anda, askerimiz yapmış olduğu planlama çerçevesinde oradaki mücadelesini sürdürüyor. Ama Kılıçdaroğlu'na baktığımız zaman ifade ettikleri sanki Afrin'in etrafında bir savunma tahkimatı yapıyor kendince. Niçin konuşuyor niye konuşuyor, bu sözlerinden memnuniyet duyacak sadece bir kesim olabilir; o kesim de teröristler ve onun destekçileri olabilir."

Basının Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik ilgisine dikkat çeken Hakan Çavuşoğlu, "Şu anda 509 basın mensubu bölgede ve bunların, 164 adeti yabancı basın mensubu, 345 adedi de Türk basın mensubu." dedi.

Terör örgütlerinin kara propagandası

Terör örgütlerinin, psikolojik harp teknikleri ile özellikle siviller üzerinden manipülasyon yaptığını söyleyen Çavuşoğlu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün bu tür dezenformasyon ve yalan haberlere karşı mücadele ettiğini şu sözlerle anlattı:

"Tuzağa düşme", bu 8 dilde basıldı. 50 bin adet basılacak. Şu anda devam ediyor, bu yeni. Şu ana kadar sosyal medya üzerinden yapılan yalan haberleri dezenformasyon diye nitelendirerek gerçeğini, 1 yıl önceki 2 yıl önceki gerçeğinin ne olduğunu aktarmak suretiyle böyle bi önemli çalışma yapmış."

"Türkiye'nin güneyinde asla terör kuşağına fırsat vermeyeceğiz"

Çavuşoğlu, ABD'nin terör örgütleriyle birlikte devam etmesinin iki ülke arasındaki ilişkileri kopacak seviyeye getirebileceğine işaret etti.

Hakan Çavuşoğlu, "ABD şu anda YPG/PYD ve PKK ile birlikte orada devam ediyor. Biz de diyoruz ki bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz. Bu Türkiye'nin beka sorunudur. Türkiye'nin güneyinde asla bir terör kuşağı oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz. Dolayısıyla bu noktadaki tavrımız da net. İşte Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaptığımız gibi, burada da teröristleri bölgeden temizlemek, orayı steril bir hale getirmek ve oranın yönetimini de teröre bulaşmamış yerel kişilere bırakmak bizim amacımız. Hal böyle olunca ABD'nin bu tutumunu devam ettirmesi elbette bizim açımızdan, zaten tanıdığımız bildiğimiz bir yaklaşım, ama bu iki ülke arasındaki ilişkileri, artık neredeyse koparacak seviyeye getirecek bir yaklaşım." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber