Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, TRT ve AA Genel Müdürlerini kabul etti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı kabul etti.
Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, Eren ve Kazancı, Çavuşoğlu'na "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı kabul etti.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı kabul etti.
Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, Eren ve Kazancı, Çavuşoğlu'na "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.