Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Kime yardım götürüyorsak Allah rızası için yapıyoruz

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye nereye, kime yardım götürüyorsa bunu Allah rızası için yaptığını belirterek, "Gittiğimiz her yere insanlık için gidiyoruz. Bizim asla başka bir ajandamız yoktur, olamaz." dedi.

Sudan'daki resmi ziyaret programını sürdüren Çavuşoğlu, başkent Hartum'da onuruna düzenlenen dostluk buluşmasına katıldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Rezidansı'ndaki etkinlikte konuşan Çavuşoğlu, Müslümanların birlik olması gerektiğini söyledi.

"Kime yardım götürüyorsak Allah rızası için yapıyoruz"

Müslümanların kardeş olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) kurumlarımız başta olmak üzere Türkiye nereye, kime yardım götürüyorsa bunu Allah rızası için yapıyor. Gittiğimiz her yere insanlık için gidiyoruz. Bizim asla başka bir ajandamız yoktur, olamaz." ifadelerini kullandı.

"Siz ne büyük milletsiniz"

Çavuşoğlu, Türkiye-Sudan ilişkilerine de değindi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde Türkiye'nin yanında duran ilk ülkelerden birinin Sudan olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Ömer el-Beşir, Cumhurbaşkanımıza telefon eden ilk kişilerdendir. Bunu asla unutmayacağız. Yine Zeytin Dalı Harekatı'nda dualarıyla destek olan Sudan halkı, askerimizin yanında olduğunu göstermiştir. Sudan'ın her kriz anında Türkiye'nin yanında olduğunu görmek, bize Sultan Ali Dinar'ı hatırlatıyor. Siz ne büyük milletsiniz."

Türkiye ile Sudan arasında ticaret hacminin bugün itibarıyla 500 milyon dolar olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bunu 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Sudan’ın her yerinde Türklerin izleri var"

Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Mahmud Hamid ise iki ülke arasındaki münasebetlerin siyasi ilişkilerle sınırlı olmadığını belirtti.

Türkiye ile Sudan ilişkilerinin geliştirilmesine değinen Hamid, "Tarihi, kültürel olmak üzere köklü ilişkilerimiz var. Recep Tayyip Erdoğan ve Ömer el-Beşir’in güzel muhabbetiyle ortak değerlerimiz gün yüzüne çıkıyor. Amacımız ilişkilerimizi daha iyi konuma getirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hamid, dünya mazlumlarının Türkiye'yi umut olarak gördüğüne dikkati çekti.

Sudan'ın her yerinde Türklerin izleri olduğunu anlatan Hamid, "Kesele'de, Darfur'da, Sevakin Adası'nda Müslümanların umudu olan Türkiye'ye Sudan halkı ve devleti her daim destekçi olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Programa, iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda Sudanlı siyasetçi katıldı.

Kaynak: AA