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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Olağanüstü İslam Zirvesi'nin sonunda tarihi bir bildiri yayınlandı

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Olağanüstü İslam Zirvesi'nin sonunda tarihi bir bildiri yayınlandı

İstanbul'da toplanan “Olağanüstü İslam Zirvesi Konferansı"nın başarıyla geçtiğini söyleyen Bozdağ, "Doğu Kudüs, Filistin Devleti’nin Başkenti ilan edildi." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Olağanüstü İslam Zirvesinin sonunda tarihi bir bildiri yayınlandı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'nin Kudüs kararıyla bugün İstanbul'da olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde alınan kararlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın Twitter hesabından paylaşımları şöyle:

"Türkiye Cumhurbaşkanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Dönem Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’nin öncülüğünde İstanbul’da toplanan tarihi “Olağanüstü İslam Zirvesi Konferansı başarıyla sona erdi. Zirve sonunda tarihi bir bildiri yayınlandı.

 

 

Bildiride; “Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin başkenti olarak ilan ediyor ve bütün devletleri Filistin Devleti’ni ve Doğu Kudüs’ün onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya davet ediyoruz.”denilerek, Doğu Kudüs, Filistin Devleti’nin Başkenti ilan edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bütün ülkeleri Doğu Kudüs’ü, Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanımaya davet etti."

Etiketler: Olağanüstü İslam Zirvesi Konferansı, kudüs, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, abd
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