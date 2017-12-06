  • 07 ARALIK 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bu karar, barış kararı değil; bölgeyi ateşe atma kararıdır

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bu karar, barış kararı değil; bölgeyi ateşe atma kararıdır

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ABD'nin Kudüs kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bu karar, barış kararı değil; bölgeyi ateşe atma kararıdır

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ABD'nin Kudüs kararına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"ABD Başkanı Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı,Türkiye açısından kabul edilemez ve yok hükmünde bir karardır. Bu karar, barış kararı değil;bölgeyi kargaşaya,krize,kaosa,çatışmalara ve ateşe atma kararıdır.

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'ABD Yönetimi'ni hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz'


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bizim açımızdan yok hükmündedir


Trump: Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın vakti gelmiştir


ABD Başkanı Trump’ın kararı; Kudüs’ün tarihi ve uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş statüsüne ve bölgenin gerçeklerine aykırıdır. Bu kararı veren ABD Başkanı ve ABD, bundan sonra bölgede yaşanacak her türlü olumsuzluğun birinci derecede faili ve sorumlusu olmaktan kurtulamaz

Uluslararası anlaşmalara ve BM kararlarına aykırı, dünya ve bölge gerçeklerinden ve aklıselimden uzak ve iç politik hesaplarla alınmış bu karar;kararı alanları,alınan karara sevinenleri,bu karara engel olmayan ve engel olamayan herkese zarar verecektir.

Aldığı haksız,gayri adil, bölgeyi/dünyayı ateşe atan;uluslararası hukuk ve BM kararlarının açık ihlali olan bu kararından dolayı ABD’yi kınıyoruz.Bu karar,bizim için yok hükmündedir. Müslümanların ve İslam ülkelerinin, Kudüs’e/Kudüs’ün statüsüne sahip çıkmak mecburiyeti vardır."

Etiketler: kudüs, israil, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, abd
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