Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Afrin'de karanlık güçlerle de mücadele ettik

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'ta AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Bozdağ, "Biz, Zeytin Dalı Harekatıyla Afrin bölgesinde sadece PKK/KCK/PYD/YPG-DEAŞ terör örgütleriyle değil, bu örgütlerin arkasına saklanmış, bu örgütlerin omuzlarından ateş eden karanlık güçlerle de mücadele ettik. Sadece bu terör örgütlerini değil, onların arkasına saklanan Türkiye düşmanlarını da bilimum ezdik geçtik." diye belirtti

Bozdağ, "Biz hep şunu söylüyoruz; Afrin, Afrinlilerin ve onların olmaya devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA