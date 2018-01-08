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Buradasınız : » » Başbakan Binali Yıldırım'ın hediyeleri Cerablus'taki yetim çocuklara teslim edildi

Başbakan Binali Yıldırım'ın hediyeleri Cerablus'taki yetim çocuklara teslim edildi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ankara'dan gönderdiği kargo, Suriye'de terörden temizlenen Cerablus'taki yetim çocuklara teslim edildi.

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Başbakan Binali Yıldırım'ın cuma günü Suriyeli yetim çocuklar için Ankara'dan gönderdiği içinde bot ve montların bulunduğu kargo Suriye'nin Cerablus kentindeki PTT şubesine ulaştı.

Gönderilen hediyeler, soğuk kış günlerinde çocukların hem bedenini hem de gönüllerini ısıttı.

Hediyesini alan çocuklardan biri,"Türkiye'ye biz yetimleri unutmadığı için teşekkür ediyoruz." yorumunu yaptı.

PTT şubesi, bölgedeki büyük bir eksikliği gidermiş oldu. Suriye'de Fırat Kalkanı Bölgesindeki Cerablus ve el-Bab'da hizmet veren PTT şubelerine ilk kargoyu Başbakan Binali Yıldırım göndermiş oldu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: PTT, fırat kalkanı, El Bab, Cerablus, Başbakan Yıldırım
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