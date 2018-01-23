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Başbakan Binali Yıldırım'dan başsağlığı telefonu

Başbakan Yıldırım, terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Kırıkhan ilçesine atılan havan mermisi sonucu hayatını kaybeden TEDAŞ işçisi Elitaş'ın ailesine başsağlığı diledi.

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Başbakan Binali Yıldırımdan başsağlığı telefonu

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş'ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. 

Recep Akdağ'ın, Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde aileyi ziyareti sırasında telefonda aileyle görüşen Başbakan Yıldırım, "Allah mekanını cennet etsin kardeşimizin. Acılarını paylaşıyoruz. Bu alçakların yanına bırakmayacağız. Allah inancınızı, metanetinizi daim etsin. Ülkemizin birliği ve teminatı için inşallah bu belaları defedeceğiz. Milletimize yönelen bu saldırıları tamamen ortadan kaldıracağız. Allah sağlık sıhhat versin, başınız sağ olsun. Tüm aile halkına selam ve saygılarımı iletiyorum." diye konuştu.

"Gerekirse ben de annesi de gideriz"

Acılı baba Bostan Elitaş da Başbakan Yıldırım'a teşekkür ederek, "Sayın Başbakanım, benim 7 oğlum var. Gerekirse ben de annesi de gideriz." dedi.

Anne Emine Elitaş ise "O askerlere taş taşırım. Her zaman arkanızdayız. Son nefesimize kadar arkanızdayız. Askerlerimizin, memleketimizin, bayrağımızın peşindeyiz, bırakmayacağım. Ben de gideceğim. Sizin için ben pazarda bile laf konuşturmadım. Konuşturmayacağım da ölene kadar." ifadelerini kullandı.

Ziyarette aileye başsağlığı dileklerini ileten Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Beni de götürün oğlum. Ekmek, pilav yaparım askerlerimize. Orada onlara hizmet ederim." diyen anneye, "Sizin gibi anneler oldukça bu milletin sırtı yere gelmez." diye karşılık verdi.

"Bu milletin sırtı yere gelmez"

Sınırın hemen yanı başına terör ordusunun yerleştirildiğine dikkati çeken Akdağ, şöyle devam etti:

"Omuz omuza vereceğiz, kol kola gireceğiz, bu mücadeleyi yapıp gideceğiz. Başka bir çaresi yok. Biz içeridekileri temizledik, onlar orada yetiştirdi. Ama Allah'ın izniyle Türk milletinin gücü, kudreti bunları bertaraf etmeye yetecek, hiç endişeniz olmasın. Hele başımızda böyle bir lider varken, Allah'a şükürler olsun. Biz kefenlerimizi giyip yola çıkmışız. Milletçe bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Bu milletin sırtı yere gelmez. İstemiyorlar, Türk milletinin, Türkiye'nin kuvvetli olmasından rahatsızlar ama onlar rahatsız diye biz kendi gücümüzü, kuvvetimizi yok edecek değiliz."

Daha sonra Akdağ, operasyonda yaralanan ve aynı hastanede tedavi gören Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarına da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: ypg, Recep Akdağ, PYD, kırıkhan, hatay, Başbakan Yıldırım
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