Başbakan Binali Yıldırım: Gidin Afrin'e Osmanlı tokadının nasıl atıldığını görürsünüz

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, Ankara AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Bizim siyasetten muradımız halkımızın hayır duasıdır rabbimizin rızasıdır. Bugün Cumhuriyetimimizin ve demokrasimizin kalbi Ankara'dayız sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 53. İl Kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bu solonu dolduran sevdasıyla coşkusuyla gücümüze güç katan bütün yol arkadaşlarıma sizlere şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Miting gibi kongreler yapıyoruz"

Yıldırım, "Bu güne kadar 840 ilçe 52 ilde büyük bir demokratik olgunlukla coşkuyla bayram havasında kongrelerimizi tamamladık. Her bir kongremiz emin olun ki başka partilerin genel kongrelerinden daha da coşkulu. On binlerin katıldığı salonlardan sokaklara taşan miting gibi kongreler yapıyoruz. Bugün başkent Ankara'da sevdamızı büyütüyor davamıza, liderimize, yolumuza sadakatimizi yeniliyoruz. Gücümüze güç katıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi daha da perçinliyoruz. Milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin bir zümrenin refahı için değil bütün Türkiye'nin selamati, refahı için siyaset yaptığını dile getiren Başbakan Yıldırım, "AK Parti'nin siyaseti topluma güven siyasetidir. Bugüne kadar hangi başarıya imza attıysak millet için yaptık gençlerimizin geleceği için yaptık. Emek ve gayret bizimdir başarı millete aittir. Emeğimize alın terimize çaba ve gayretimize göre başarıyı bahşeden Cenab-ı Mevla'dır. Mevlamıza şükrediyoruz bugünleri gösterdiği için." diye konuştu.

Vesayet odaklarını tek tek ortadan kaldırdık

Yıldırım, "Bizler bu aziz milletin hizmetkarıyız, AK Parti siyaseti refahın teminatıdır. 16 yıl önce en büyük önceliğimiz adalettir kalkınmadır dedik ve bu kutlu yürüyüşe çıktık. 16 yıl boyunca demokrasiyi adalet zeminini daha da sağlamlaştırdık. Vesayet odaklarını tek tek ortadan kaldırdık. Daha yolun başında bir zümrenin değil Türkiye'nin milletin partisi olacağız dedik ve öyle olduk." dedi.

"81 ilimize hizmet götürdük, 81 milyon vatandaşımızın gönlüne taht kurduk." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük ülkeyi birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. İhaletler gördük, tuzaklar gördük, darbe girişimleri gördük ama yılmadık, yorulmadık sevdamızı mevzimizi asla terk etmedik. Ne hudutlarımızı çiğnemek isteyen cinayet odaklarına, ne kuzu postuna bürünmüş çakallara fırsat vermedik teslim olmadık milletin emanetine sahip çıktık. Hayal edilemeyen hedefleri bir gerçeğe dönüştürdük."

"Cumhuriyetin bütün kazanımlarını güçlendirdik. Demokrasimizi vesayet odaklarının elinden aldık. Ankara ile milletin arasındaki duvarları kaldırdık. Artık bütün yollar Ankara'ya çıkıyor. Bölgesel ve küresel senaryolarda Ankara'yı hesaba katmayanları artık kimse hesaba katmıyor. Başkent Ankara gücünü bütün mazlumlarla paylaşıyor."

Başbakan Binali Yıldırım: Dünyanın vicdanı olan Türkiye'nin sivillere zarar vermemek için kılı kırk yararak çalıştığını bütün dünya biliyor, ama hiç kimse iyi niyetimizi kullanmaya kalkmasın.https://t.co/bZFleoB8bu pic.twitter.com/0Z0SyE2IXN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Şubat 2018

Kişi başı milli gelir 11 bin dolara çıktı

Başbakan Yıldırım, "İktidara geldiğimizde kişi başı milli gelir 3 bin dolardı şimdi 11 bin dolara çıkardık. Satına alma gücüne göre Türkiye dünyanın 13. büyük ekonomisi oldu. 2017'nin üçüncü çeyreğinde dünyada rekor bir büyümeye imza attık. Yüzde 11,1 büyüdük, ihracatta da rekordan rekora koşuyoruz. Göreve geldiğimizde sadece 12 ilimiz ihracat yapabilirken bugün bütün illerimizde ihracat yapılabiliyor. Sadece siyasetin devletin değil hızlı tren ağlarının da buluştuğu şehir Ankara oldu. Özellikle savunma sanayisinin kalbi başkent Ankara oldu." değerlendirmesinde bulundu. Hiç bir zaman umutsuzluğa karamsarlığa kapılmadık prim vermedik insanlarımızın kaybolan umutlarını hep taze tuttuk. Dünya ekonomik krizlerle sarsılırken Türkiye hep ayakta kaldı ve büyümesini devam ettirdi. Bu başarı Türkiye'nin başarısı, bu başarı sizlerin başarısıdır bu başarı Genel Başkanımız milletin adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır. Değerli yol arkadaşlarımızın başarısıdır." ifadesini kullandı.

"15 Temmuz'da ezanlar dinmedi, darbeyi indirdik"

Başbakan Binali Yıldırım, "Bugüne kadar ülkemiz üzerinde oynanan bütün oyunları tek tek bozduk. İşte 15 Temmuz, meydanlara inin dediniz, indi meydanlara alçaklara hak ettiği dersi verdi. Ezanlarımız dinmedi darbecilere darbeyi indirdik. Yalanla iftirayla milletimizle aramızdaki bağı koparmaya çalışanlara asla fırsat vermedik." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım: Bana Avrupa'da "Cumhurbaşkanınız 'Osmanlı Tokadı' atacak, kime atıyor?" diye sordular. Dedim ki, gidin Fırat Kalkanı'na, gidin Afrin'e 'Osmanlı Tokadı'nın nasıl atıldığını orada görürsünüz.https://t.co/bZFleoB8bu pic.twitter.com/3wllNuDCXw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Şubat 2018

"Osmanlı tokadını en sert şekilde atarız"

Başbakan Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Münih Güvenlik Konferansı ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü;

"Şimdi biliyorsunuz Zeytin Dalı Harekatı ile güney sınırlarımıza vatandaşlarımaz yönelik tehditleri de bertaraf ediyoruz. Harekat planlandığı şekilde devam ediyor. Çeşitli temaslar için Avrupa'daydım Bana 'Osmanlı tokadı'nı sordular. Dediler ki, 'Cumhurbaşkanınız 'Osmanlı tokadı atacak, kime atıyor?' Dedim ki, 'İşte gidin, Fırat Kalkanı'na, gidin Afrin'e, Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz.' Bu ülkenin birliğine, bağımsızlığına, kardeşliğine karşı kim olursa olsun, Osmanlı tokadını en sert şekilde atarız."

"Terörü tamamen bitirinceye kadar bu operasyon devam edecek"

Başbakan Binali Yıldırım, kongre öncesinde Ankara Spor Salonu'nun dışında bekleyen partililere hitaben yaptığı konuşmada ise AK Parti'nin, siyasette birliğin, beraberliğin kardeşliğin adı olduğunu belirterek, "AK Parti kalkınmanın adıdır, AK Parti denince hastaneler, tüneller, havaalanları, hizmet akla gelir, 'insanı yücelt ki devlet yücelsin' akla gelir." dedi.

Terörle mücadelenin amansız şekilde devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Bugün aslanlarımız, kahramanlarımız, Mehmetlerimiz, Afrin'de destan yazıyor. Yurt içinde, yurt dışında terörü tamamen bitirinceye kadar bu operasyon devam edecek, kim ne derse desin hiçbir terörist, bir terörist dahi kalmayacak." ifadesini kullandı.

Yıldırım, sloganlar üzerine, "Merak etmeyin, eğer gitmek gerekiyorsa hep beraber gideriz. Ancak Mehmedimiz, kahramanlarımız şimdi orada ne gerekiyorsa yapıyorlar. Bize düşen onlara dua etmektir, onlara destek olmaktır. Allah yar ve yardımcıları olsun." diye konuştu.

Bu milletin çok imtihandan geçtiğine işaret eden Yıldırım, "Çanakkale'de gördük biz bunları, İstiklal Savaşı'nda gördük, 15 Temmuz hain darbesinde bunları gördük ama millet indi meydana, alçaklara dersini verdi, bayrağı indirmedi ezanları dindirmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber