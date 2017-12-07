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Bakan Yılmaz: Mesleki eğitim oranını yüzde 60'a çıkaracağız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye de meslek okullarına gidenlerin oranı yüzde 43. Bu rakamla AB ile aynı seviyedeyiz. Ancak hedefimiz bunu yüzde 60'a çıkarmak." dedi.

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Bakan Yılmaz: Mesleki eğitim oranını yüzde 60a çıkaracağız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yüzde 43 olan mesleki eğitim oranını yüzde 60'a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Mesleki eğitimin önemine işaret eden Bakan Yılmaz, "En faydalı yatırım eğitime yapılandır. Meslek eğitimini memleket meselesi olarak görüyoruz. Türkiye de meslek okullarına gidenlerin oranı yüzde 43. Bu rakamla AB ile aynı seviyedeyiz. Ancak hedefimiz bunu yüzde 60'a çıkarmak."

Kula'da Hacı Hüseyin Akhan Uygulama Camii temel atma törenine de katılan Yılmaz. imam hatip okulları sayısının arttığına ilişkin eleştirilere yanıt verdi. 

Bakan Yılmaz, "Ülkenin her tarafını imam hatiplerle doldurdunuz sözü kesinlikle doğru bir tabir değildir. İmam hatiplere giden öğrenci sayımızın oranı yüzde 12.meslek liselerine giden öğrenci sayımızın oranı yüzde 43. Biz vatandaşımız ne diyorsa onu yapıyoruz. Peki niye eleştiriyorlar? Milletin dediği yerine gelmesin diye." ifadelerini kullandı.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: İsmet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı, Avrupa Birliği, mesleki eğitim
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