Bakan Tüfenkci: Yalnız kalsak da Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmeyeceğiz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Erzurum'da, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Tüfenkci, bu günlerde Kudüs'e yapılanları ibretle izlediklerini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın İslam ülkelerinin vicdanlarını, kamuoyunu ve liderleri harekete geçirdiğini vurguladı.

İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'yle ilgili açıklamalarda bulunan Tüfenkci,

"Baktığımız zaman bu toplantı Trump'un en azından 'ben yaptım oldu' anlayışının dünya barışına ne kadar zarar veren bir anlayış olduğunu da gözler önüne sermek bakımından önemliydi. Amerika'nın, İsrail'in, Amerika'daki birtakım çevrelerle İsrail'in dünya barışına tehlikeye düşürecek şekilde adını da barışı temin etmek gibi gerçekten kargaların bile güldüğü bir operasyona girişmeleri bütün milletimizi de, dünya insanlığını da üzdü. Aslında Kudüs sadece Müslümanlar'ın değil, aynı zamanda bütün insanlığın ortak mekanıydı, ilk kıblemizdi. Biz bu mücadeleyi yalnız kalsak da sonuna kadar sürdüreceğiz ve asla Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmeyeceğiz." dedi.

İhtilafları çoğaltmak için değil ittifakları, birliği güçlendirmek istediklerini vurgulayan Tüfenkci, "Dünya birleşirken Müslümanları bölmeye çalışanlar, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de ve diğer İslam ülkelerinde yapılmak istenenleri hep beraber görüyoruz. İnşallah bunun için de teşkilatlar olarak biz güçlü olmak zorundayız. Sadece Türkiye'nin umudu değiliz, Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin umudu değil, dünyanın umudu." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin ne kadar zor bir dönemden geçtiğini, geçmişte yaşanan olayların kendilerine gösterdiğini belirtti.

Bu zor dönemleri teşkilatın ve milletin gücüyle atlattıklarını ifade eden Tüfenkci, şöyle konuştu:

"2019'a yaklaşırken Türkiye'de özellikle insanlarımızın kafasını karıştırma noktasında ekonomik anlamda Türkiye'yi dize getirme anlamıyla bir çok oyunlar oynandı. 15 Temmuz'da emellerini gerçekleştiremeyen bu hainler, ondan sonra da özellikle yurt dışı lobilerle her türlü terör örgütüyle alçakça iş birliği yaparak Türkiye'yi ekonomik anlamda dize getirmeye ve insanlarda bir güven bunalımı oluşturmaya çalıştılar ama yine milletimizin desteğiyle biz bu oyunları da bozduk ve 2017'ye çok güçlü şekilde girdik."

"50 bin dolara ülkeyi satacak kadar alçalan insanlar...''

Tüfenkci, Amerika'daki davada FETÖ'cü bir polisin ifade verdiğini anımsatarak, "Orada ne diyor, '50 bin dolar karşılığında ülkemizi satarlar bunlar', maalesef almış oldukları 300, 100 dolarlarla veya o ülkede oturum karşılığında bu ülkenin vermiş olduğu emek bu ülkede elde etmiş oldukları eğitim ve bu millete ihanet pahasına bu ülkeyi maalesef 50 bin dolara satacak kadar alçalan insanlar..." diye konuştu.

FETÖ'nün sapkın bir dini inanış altında insanları yıllarca kandırdığına işaret eden Tüfenkci, FETÖ'nün millete karşı silah kullanmaktan da çekinmediğini belirtti.

Milletin lideriyle, teşkilatıyla topyekun bütünleşerek sivil bir direnişi gösterdiklerini ifade eden Tüfenkci, 15 Temmuz'da sivil halktan kimsenin tek bir silah bile kullanmadan o direnişi sona erdirdiğini anlattı.

AA