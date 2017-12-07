Bakan Özhaseki: Düşük katlı binaları belediyelerimize tavsiye ediyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör örgütü PKK’nın bölgede evlerine zarar verdiği vatandaşların, önümüzdeki yılın ortalarına kadar yeni evlerine yerleşeceklerini söyledi.

Terörün Şırnak merkez, Diyarbakır Sur içi, Şırnak’ın Silopi, İdil, Cizre ilçeleri ile Yüksekova ve Nusaybin'de çok yoğun yaşandığını belirten Özhaseki, terör örgütünün bölgede 70 bin civarında binada hasar oluşturduğunu bildirdi.

"Devlet mağdur vatandaşın yarasını sarar"

Özhaseki, vatandaşların kendileriyle anlaşması durumunda evini boşalttığı günden itibaren kira yardımında bulunduklarının altını çizerek, vatandaşlara evlerinde kullanacakları eşya yardımı da yaptıklarını aktardı.

Bölgedeki vatandaşların mağdur olduğuna, evini boşaltmak zorunda kaldığına dikkati çeken Özhaseki, "Devletin kudret eli vardır, anarşiste vurur ama bir taraftan da gelir mağdur vatandaşların yarasını sarar. O anlamda devlet üzerine düşeni hakkıyla yapıyor. İnşallah önümüzdeki yılın ortasında bir tek açıkta vatandaş kalmaz, hepsinin yerlerini yapmış oluruz." ifadesini kullandı.

"Düşük katlı yapıları belediyelere tavsiye ediyoruz"

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, birkaç yıldır yüksek yapılaşma olmaması hususunda belediyeleri uyardığını anımsattı.

"Vatandaş ara ara 'Cumhurbaşkanımız söyledi ama yüksek katlı binalar yapılıyor' diye bir hisse kapılırsa o doğru olmaz, çok önceden yapılan planlamanın neticesidir." diyen Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yıllarca belediye başkanlığı yaptım. 1985'te yapılan planlar neredeyse 2005'te yürürlüğe girmişti. Vatandaş 'başkanım neden yüksek kat yaptırıyorsun' dediği zaman verecek cevap bulamazdım. Ben karşıyım ama 1985’ten itibaren mülkiyetler oluşmuş, el değiştirmiş, iyi niyetli alıcılar var, onların da hakkın gasp edemezdim. O nedenle onlar yapıyorlardı. Şu anda da aynı durum ufak tefek devam eder ancak alınan temel karar eninde sonunda tüm Türkiye'ye hakim olur. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımızla özel toplantılarda bir daha yüksek kat vermemeleri konusunda uyarıyoruz. Yeni açılan alanlarda mahalle konsepti içinde eski özlediğimiz komşuluk ilişkilerini özendirecek şekilde, her türlü sosyal donatı alanı hazırlanmış düşük katlı bir vaziyette yapılması hususunu ısrarla bütün belediyelerimize tavsiye ediyoruz."

AA