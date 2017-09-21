Bakan Kurtulmuş, Ordu'da öğrencilerle bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Niye bu milletin içerisinden büyük insanlar çıkmasın? Bunu sağlayacak olan da eğitim sistemimizdir, öğretmenlerimizdir." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya giden Kurtulmuş, beraberinde Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu milletvekilleri Oktay Çanak ve Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunu ziyaret etti.

Ziyaretinde okul hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş'tan bilgi alan Kurtulmuş, daha sonra sınıfları dolaştı.

Kur'an-ı Kerim dersinin işlendiği 5. sınıfa giren Kurtulmuş, buradaki öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilere sorular yönelten ve Kur'an-ı Kerim okumalarını isteyen Kurtulmuş, öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Hasret Temiz adlı öğrenci ise Bakan Kurtulmuş'tan okuluna havuz yapılması talebini iletti. Kurtulmuş ise "İnşallah güzel bir havuzunuz olur." yanıtını verdi.

Kurtulmuş, ardından başka bir sınıfa daha girerek buradaki öğrencilere de ne olmak istediklerini sordu.

Öğrencilere ülkelerine faydalı insan olabilmeleri noktasında kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri tavsiyelerinde bulunan Kurtulmuş, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kurtulmuş, okul ziyaretinin ardından valilik ve il milli eğitim müdürlüğü tarafından Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde (OKSM) düzenlenen "Milli Şuur Oluşumunda Kültür ve Eğitim" konulu konferansa da katıldı.

Burada konuşan Kurtulmuş, öğretmenlere tavsiyelerde bulunarak, öğrencilerini ilim ve irfan sahibi birer birey olarak yetiştirmeleri çağrısında bulundu.

Okulların fiziki olarak çok iyi noktalara geldiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirten Kurtulmuş, "Niye bu milletin içerisinden büyük insanlar çıkmasın? Bunu sağlayacak olan da eğitim sistemimizdir, öğretmenlerimizdir. Bunları başarabilirsek, o kadar başarılı ve güçlü öğretmen olacağız. Özellikle nesillerimizden aşağılık kompleksini silmenin yolu öğretmenlerimizin, aşağılık kompleksini kaldırmak için gayret sarf etmesidir." dedi.

Gençlerin kendi milli şuurlarında yetişmelerini isteyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Burada devlet ve hükümet olarak bizim de üzerimizde çok ama çok önemli sorumluluklar var. Belki biz bu memlekette asırlardır iki alanda milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Ben de Kültür ve Turizm Bakanı olarak söylüyorum ki bizim vazifelerimizden birisi milli kültürel bağımsızlığımızı kuracak adımları atmaktır. İki asırdır bunun mücadelesini veriyoruz. Bu milli kültürel bağımsızlık mücadelemizi veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. İkinci alanda ise ekonomik ve teknolojik bağımsızlıktır. Ekonomik ve teknolojik bağımsızlığı kazanmak ile milli kültürel bağımsızlığı kazanmak birbiriyle de paraleldir. Dolayısıyla iki alanda da matematik ve fen bilgisi hocalarımız olarak Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını çocuklara mutlaka bir ders olarak okutmalıyız. Diğer alanlardaki hocalarımız da milli kültürel bağımsızlığımızı insanlara öğretmelidir. Sonuçta kültür meselesi göre göre, öğrete öğrete gelişen bir husustur. Bunu çoğaltmakta sizlerin elindedir."

Kurtulmuş, konferansın ardından Ordu İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.