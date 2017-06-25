Bakan Kaya'dan bayram mesajı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bayramın 80 milyon için huzur içinde geçmesini temenni ederek, "Biz büyük bir aileyiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak, kurumlarımızda kalan bütün çocuklarımız benim çocuklarım gibi, öyle hissediyorum gerçekten; onlar bana 'bakan anne' diyor ben de onları evlatlarımdan ayırmıyorum." dedi.

Bakan Kaya, Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan yaşlılara ve çocuklara bayram ziyaretinde bulunarak, burada kalanlarla sohbet etti, hediyeler dağıttı.

Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaya, ramazan sofralarında çocuklar, yaşlılar, engelliler, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bayram sevincini de çocuklarımızla birlikte paylaşmak istedik. Bayramda sevinçler paylaşıldıkça çoğalıyor. Çocuklarımızla birlikte yaşlılarımızı ziyaret ettik. Büyüklerin elini öpme geleneğini çocuklarımıza yaşatmak istedik, yaşlılarımızın da bayramda yalnız kalmaları ve buruk geçirmemeleri için çocuklarımızla birlikte yaşlılarımıza konuk olduk, ellerini öptük, onlarla sohbet ettik, dertleştik, gönüllerini aldık, çok güzel bir bayram sabahı oldu bizim için." diye konuştu.

Kaya, bayramın 80 milyon için huzur içinde geçmesini temenni ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz büyük bir aileyiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak, kurumlarımızda kalan bütün çocuklarımız benim çocuklarım gibi, öyle hissediyorum gerçekten; onlar bana 'bakan anne' diyor ben de onları evlatlarımdan ayırmıyorum. Her fırsatta çocuklarımızın ve yaşlılarımızın yanındayız. Onlar bizim büyük ailemiz. Ailelerde olan varsa ufak kırgınlıkların bu bayram vesilesiyle giderilmesini temenni ediyorum. Bayramlar, huzurun, paylaşmanın arttığı zamanlar ve aile içinde de birlikteliklerin artması gereken zamanlar, 80 milyona hayırlı bayramlar diliyorum."

Bakan Kaya'nın ziyareti sırasında, burada kalan kimsesiz çocuklar aynı kampüs içerisinde kalan yaşlıların ellerini öperek onlara hediye verdi, yaşlılar da bayramlarını kutlayan çocuklara harçlık dağıttı.