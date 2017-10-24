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Buradasınız : » » Bakan Kaya Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı

Bakan Kaya Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

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Bakan Kaya Baykalın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Bakan Kaya, Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesine gelerek ailesini ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaya,  "Eşi ve çocukları başında. Dualarımız onlarla. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve Meclis'te aramıza gelir." dedi.

Deniz Baykal, beynindeki damarlardan birinin tıkanması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, 3 ayrı operasyon geçirmişti. Baykal'nın tedavisi İbn-i Sina Hastanesi'nde sürüyor. 

Kaynak: AA 

Etiketler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Saya, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Den
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