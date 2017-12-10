Bakan Kaya: ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını reddediyoruz

Almanya'nın Köln kentinde Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) düzenlediği "1. Uluslararası Kadınlar Zirvesi"ne katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, programın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanıması konusuna da değinen Kaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün maalesef Kudüs'ü Amerika'nın başkent olarak tanımasını da şiddetle kınıyoruz ve bunu reddediyoruz. Uluslararası hukuka, hiçbir diplomatik kaynağa dayanmayan böyle bir şeyin kabul edilmesi asla söz konusu olamaz, bunu yok sayıyoruz ve Türkiye olarak da uluslararası kamuoyunu bu konuda tepki göstermeye davet ettik. Bu BM kararlarına aykırı, uluslararası hukuka aykırı, her türlü insani, vicdani bakış açısıyla bakın, hukuksuz bir anlayışla yapılmış, orada kaosu ve şartları daha da zorlaştıracak, asla ve asla barışa hizmet etmediği apaçık ortada olan ve herkesin reddetmesi gereken bir karardır. Türkiye olarak bu kararın karşısındayız, bunu yok sayıyoruz ve reddediyoruz. Uluslararası camiadan ve İslam ülkelerinden de aynı şekilde bir tavır koymalarını bekliyoruz."

Bakan Kaya, bu etkinliği düzenleyen UETD yetkililerine teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün burada UETD ile Bakanlığımızın düzenlediği Müslüman kadınlar zirvesinde savaşın, göçün ve terörün mağduru kadınların yanında bir ve beraber olduğumuzu tüm Avrupalı kadınlar olarak din, dil, ırk gözetmeksizin kadın ve çocukların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmiş olduk. Umuyoruz ki tüm çocukların güldüğü bir dünyayı biz kadınlar olarak, inisiyatif alarak, mücadele ederek, çalışarak oluşturalım. Bir kadının, bir annenin gözyaşı dünyada hiçbir şeyden kıymetli değil. Kadınların ve çocukların güldüğü bir dünya için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA