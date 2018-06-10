Bakan Gül: Türk milleti tehdit gruplarıyla etkin mücadele ortaya koydu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Karkamış Gümrük Kapısı'ndaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, birkaç yıl önce DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin kazdıkları çukurlarla Karkamış ve Gaziantep halkını tehdit ettiklerini söyledi.

Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde Cerablus'ta halkın rahat bir şekilde yaşadığını belirten Gül, "Cerablus daha önce Cerablusluların değildi, terör grupları bölge halkını oradan çıkarmıştı ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alınan kararlarla, Kürt'üyle, Türkmen'i birlikte yaşayabiliyor. Herkes kendi bölgesinde yaşasın diye bir operasyon yapıldı ve başarıyla sonuçlandı" dedi.

FETÖ ile mücadelenin önemine de işaret eden Bakan Gül, "Özellikle askeriyeden ve güvenlik güçlerinden FETÖ'cülerin temizlenmesi, terörle mücadelede alınan mesafeyi göstermesi açısından çok önemli. Buralarda terör örgütleri cirit atıyordu ama Metin Temel Paşa komutasında Suriye'de çok önemli başarılar elde edildi" diye konuştu.

Karkamış'tan günlük 200 tırla ticaret yapılıyor

Gül, Karkamış Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla bölgede ekonomik hareketliliğin sağlandığına dikkat çekti.

"Türk milleti 80 milyon, kendisini tehdit eden gruplarla etkin bir mücadele ortaya koydu. Karkamış Gümrük Kapısı da hükümetimizin vermiş olduğu güçlü destekle ekonomiye kazandırıldı. Günlük yaklaşık 200 tırla buradan Türk mallarıyla karşı tarafla ticaret yapılıyor. Türk malları karşı tarafa gidiyor ve satılıyor. Ekonomi de canlandı, bütün bunları yapan, terörü bitiren, huzuru getiren, ekonomiyi canlandıran bizim hükümetimizin politikalarıdır. Bugün bunun canlı örneğini görüyoruz. Terör örgütleriyle olan kararlı mücadelemiz devam edecek. Bu tablonun mimarı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'dir."

Kaynak: AA