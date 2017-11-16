  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Bakan Elvan: Ekonomi yüzde 5,5'in üzerinde büyüyecek

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin büyüme hedefi ve ekonomisi hakkında TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

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Bakan Elvan: Ekonomi yüzde 5,5in üzerinde büyüyecek

Türkiye'nin büyüme performansını Singapur ziyareti sırasında TRT Haber'e değerlendiren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin yüzde 5 buçuğun üzerinde büyüyeceğini söyledi.

Bakan Elvan, şunları kaydetti:

''Orta Vadeli Programda 2017 yılı büyüme hedefimiz 5,5 ancak öncü göstergelere baktığımızda 5 buçuğun üzerinde 2017 yılında bir büyüme performansı gerçekleştireceğimizi görüyoruz. Bu 6 olabilir biraz üzeri olabilir, belki biraz altı olabilir net bir rakam ifade etmiyorum ama kesinlikle 5 buçuğun üzerinde bir büyüme performansı göstereceğiz. 2018 yılında özellikle yatırım itibari ile imalat sanayindeki yatırım itibari ile bir artış olacağını ön görüyoruz ve 5 buçuk gibi bir büyüme hedefimiz var 2018 yılı için. Bu hedef muhafazakar bir hedef, bu hedefin üzerinde de bir büyüme performansı gerçekleştirebiliriz. 2018 yılı yatırımcılar için önemli bir yıl olacak." 


Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türkiye'nin büyüme hedefi, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
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