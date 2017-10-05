  • 05 EKIM 2017, PERŞEMBE

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Bakan Demircan: Bu millet bu vatanını böldürmeyecek

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bu millet bu coğrafyayı, vatanını böldürmeyecek, bayrağını indirmeyecek ezanını dindirmeyecek" dedi.

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Bakan Demircan: Bu millet bu vatanını böldürmeyecek

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bu millet bu coğrafyayı, vatanını böldürmeyecek, bayrağını indirmeyecek ezanını dindirmeyecek" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın cenaze törenine katılan Demircan, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Demircan, ziyarette yaptığı konuşmada, bu toprakların şehit kanlarıyla sulanarak vatan haline geldiğini söyledi.

Bu toprakların dünyanın en değerli topraklarından olduğunu ifade eden Demircan, şöyle konuştu:

"Milletimiz bu toprakların diyetini her zaman ödedi. Bundan sonra da elbette ödeyecektir. Bu millet bu coğrafyayı, vatanını böldürmeyecek, bayrağını indirmeyecek, ezanını dindirmeyecek. Kendisine karşı gelenlere, saldıranlara gereken cevabı verecek güçtedir. Milletimizin büyük vakarını, sabrını görünce, buna çok daha fazla milletimizin sarıldığını görünce, güvenimiz daha da artıyor. Milletimizin başı sağ olsun. Şehit kardeşimiz Ömer'e Allah rahmet eylesin, ailesine de Cenabıhak sabırlar ihsan eylesin." 

Etiketler: sağlık bakanı, ahmet demircan
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