  • 24 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.567
    EURO 3.994
  • BIST 98477.41
    ALTIN 143.562
Buradasınız : » » Bakan Çelik'ten personel alımına ilişkin açıklama

Bakan Çelik'ten personel alımına ilişkin açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, "Bakanlığımız bünyesine 2 bin, Tarım Kredi'ye 500, TKDK'ye de 200 olmak üzere toplam 2 bin 700 kişiyi istihdam edeceğiz." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakan Çelikten personel alımına ilişkin açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, personel alımına ilişkin, "Bakanlığımız bünyesine 2 bin, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) 500, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) 200 olmak üzere toplam 2 bin 700 kişiyi istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, gündemde olan personel alımı konusunda nihai aşamaya gelindiği bildirdi.

Bu kapsamda 2 bini Bakanlığın bünyesine, 500’ü Tarım Kredi'ye ve 200’ü de TKDK'ya olmak üzere toplam 2 bin 700 kişiyi istihdam edeceklerini belirten Çelik, bakanlık çatısı altında istihdam edilecek 2 bin kişinin Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli pozisyonda görev yapacağını kaydetti.

Çelik, ziraat, gıda, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi, veteriner hekim gibi alanlardan istihdam edilecek 2 bin kişinin alımına ilişkin takvimi en kısa sürede açıklayacaklarını vurgulayarak, Tarım Kredi bünyesine alınacak 500 kişiye ilişkin olarak ise başvuru sürecinin devam ettiğine işaret etti.

Tarım Kredi’nin 17 bölge birliğine bağlı kooperatiflerde 286 kooperatif görevlisi, 204 ziraat mühendisi, merkez birliği bünyesine ise 10 müfettiş yardımcısı alınacağına dikkati çeken Çelik, "TKDK'ya alacağımız 200 kişi, denetim, hukuk, yerinde kontrol, proje uzmanı ve idari konularda görev yapacak. TKDK’nın personel alımına ilişkin detaylar, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak." bilgisini aktardı. AA

Etiketler: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, personel alımı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER