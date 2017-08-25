  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Bahis ve Şans Oyunları Kanunu'nda düzenleme

Bahis ve Şans Oyunları Kanunu'nda düzenleme

OHAL kapsamında yayımlanan 694 sayılı KHK ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanununda düzenlemeye gidildi.

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Bahis ve Şans Oyunları Kanununda düzenleme

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanununda düzenlemeye gidildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan değişiklikte, kanunun 5'inci maddesine ekler yapıldığı belirtildi.

Kanuna, "taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma", "iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması", "örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın gizli soruşturmacı görevlendirilmesi" ve "teknik araçlarla izleme tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir" eklemeleri yapıldı.

Etiketler: Şans Oyunları, khk, düzenleme, bahis
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