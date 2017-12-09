Bahçeli: Trump, skandal bir karara imza atmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da belediye başkanlarıyla buluşmasında konuştu.

ABD'nin Kudüs provokasyonunu değerlendiren Bahçeli, "Kudüsün İsrail'in başkenti olarak tanınması din savaşlarını tetikleyecek" dedi.

Devlet Bahçeli, Türkiye'nin İsrail ile diplomatik ilişkilerini en düşük noktaya indirmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında, partisinin teşkilatına seslenen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki seçimlere çok iyi hazırlık yapacağız, seçimlerden alnımızın akıyla çıkacağız. Boşa geçecek zaman kalmamıştır. 2019 hem zorlu hem de çetin geçecektir. Sanki yarın seçim varmış gibi hazırlıklı olmak ertelenemez bir ihtiyaçtır. 2019'da yolu çok başaracağız, çaresi yok kazanacağız. Buna varım, buna hazırım diyen kim varsa yürüyüşümüz beraberdir. Birlirteliğimiz bakidir."

1 Kasım seçiminden sonra partilerinin boyunduruk altına alınmak istendiğini belirten Devlet Bahçeli, "Tökezlememiz ve siyasi tahliyemiz, tasfiyemiz hedeflendi. Kaynağı belli, kumanda yeri bilinen karanlık bir operasyonun tüm sonuçları üç aşağı beş yukarı yaşatıldı. Bu sürede aklı çelinmiş kardeşlerimiz oldu." dedi.

"Vefa, bunlar için sadece bir semtin adıdır"

Kendisini davadan büyük görenlere tahammüllerinin olmayacağını söyleyen MHP Lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vefa, bunlar için sadece bir semtin adıdır. İlk istasyonda inenler zulme ortak olanlardır. Ülkenin ve davanın bekaasını titizlikle korumak, bize özgü bir marifettir. 2019 yılında diri bir ittifak şuuruyla engelleri aşmak zarurettir. 2019'da üç hilal yarım asır sonra hak ettiği zirveye inşallah çıkacaktır. Yenilgimizi, eriyip gitmemizi bekleyenleri birlikte şaşkına çevirip hayal kırıklığına ulaştıracağız. CHP, HDP, PKK, EMEP, FETÖ ve diğer ihanet taşeronları ne yaparsa yapsınlar milli uyanışı durduramayacak. MHP dalga dalga geliyor. Anketleri boşverin. Vatandaşlarla buluşun."

ABD'deki Ambargo davası

İran'la ticaret yapmanın ayıp ve sakıncalı bir tarafı olmadığını belirten Bahçeli, kimseden icazet almaya gerek olmadığını söyledi.

Devlet Bahçeli şunları kaydetti:

"Türkiye bağımsız bir ülkedir. ABD'nin keyfine bakarak ticari çıkarlarımızdan vazgeçemeyiz, Ortata bir rüşvet çarkı varsa bunun yargılanmasının yapılacağı yer Türkiye'dir. ABD hainlere kollarını açarken Türkiye'ye mi danıştı? Önceden planlanmış itirafların bizim için bağlayıcılığı yoktur. ABD terör örgütlerini kışkırtmış kanımızın dökülmesini seyretmiştir. Hangi taşı kaldırsak altından ABD çıkmıştır. Türkiye kendi varlık haklarına sahip çıkacak güçtedir."

ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanıması

- ABD Başkanı Trump, skandal bir karara imza atmıştır. ABD Başkanı Ortadoğu'nun dengeleriyle oynamaya nasıl kalkışabilmektedir? İç siyasette zor günler yaşayan Trump, 22 yıllık ertelemeyi bitirmiş, çirkin sözü tutmuş, Kudüs'e adeta füze fırlatmıştır.

"Trump skandal bir karara imza atmıştır"

Bahçeli, ABD Başkanı Turmp'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla ilgili "Trump, skandal bir karara imza atmıştır. ABD Başkanı bu hakkı nereden almıştır, dünyanın dengeleriyle oynamaya nasıl kalkışabilmiştir?" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortadoğu'daki istikrarsızlık daha da şiddetlenecektir. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanımlanmasından sonra bölgede barıştan bahsedilemeyecektir. Evanjelist tezgah Trump'ın iradesine zincir vurmuştur. 3. intifada çağrısı yapılmıştır. Kudüs ilk kıblemizdir, Mirac'ımızın muazzez hatırasıdır. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması din savaşlarını tetikleyecektir. Türkiye Kudüs kararı geri çekilinceye kadar İsrail ile diplomatik ilişkilerini en düşük noktaya indirmelidir. İslam ülkeleri İsrail ile kurulmuş ilişkilerini gözden geçirmeli, irtibat ve diyaloglar askıya alınmalıdır."

TRT HABER