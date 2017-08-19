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AK Parti'li yöneticileri şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, 2016'da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Muştu, bu yıl da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Ahi'nin şehit edilmesi olaylarının faili 4 teröristin et

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AK Partili yöneticileri şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen yıl AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, geçen ay da AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin şehit edilmeleri ile 15 Ağustos'ta Van Başkale Jandarma Komutanlığına yapılan silahlı saldırıda Esmanur Şengüller'in yaralanması olaylarının faili 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonun Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğiyle yapıldığı kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden sabah saatlerinde yapılan bilgilendirmede de söz konusu teröristlerin Van'ın Başkale ilçesi kırsalında etkisiz hale getirildikleri bildirilmişti.

Etiketler: İçişleri Bakanlığı
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