AK Parti'den CHP'ye taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, akciğer kanseri tedavisi gören CHP İzmir İl Sekreteri Zikri Dursun'un hayatını kaybetmesi nedeniyle CHP İzmir İl Başkanlığı'na taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Dağ'ı, CHP İzmir Milletvekilleri, Tacettin Bayır ve Ali Yiğit ile CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Adnan Arslan ve CHP İl Sekreteri Birgül Değirmenci karşıladı.

Burada konuşan Dağ, Zikri Dursun'un uzun yıllar siyasetin içinde bulunduğunu ve kendisini tanıdığını belirterek, CHP'yi ziyaret etmek istediğini aktardı.

Hamza Dağ, "Bizim kültürümüzde acılar paylaştıkça azalır, mutluluk paylaştıkça çoğalır. Siyaseten rakip olabiliriz, seçimlerde rakip olabiliriz ama kederde ve sevinçte birleşmeyi bilmemiz lazım." diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da acılarını paylaştığı için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a teşekkür etti.

Bayır, insani bir görev olarak düşünülmesi gereken ziyaretin, siyasette özlenen tablolardan olduğunu kaydetti.

Öte yandan, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven'in şehir dışında bulunmasından dolayı ziyarette yer alamadığı bildirildi. AA