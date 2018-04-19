AK Parti, yerel seçimler için temayül yoklamalarına başlayacak

AK Parti, 24 Haziran’da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi için çalışmalarına hız verirken bir taraftan da yerel seçimlerin hazırlıklarına devam ediyor.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak yerel seçimlere yönelik geçen yıl Kasım ayında çalışmalara başladıklarını hatırlatan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, bu yıl başından itibaren 884 belediye başkanıyla bölge toplantıları yaptıklarına değindi. Belediye başkanlarına sahaları toparlamaları ve halkla iç içe olmaları yönünde öneriler verildiğini ifade eden Kaya, halkla ilişkiler noktasında gerekli uyarıları yaptıklarını söyledi. Erol Kaya, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili temayül yoklamalarına Eylül ayında başlayacaklarını açıkladı. "Planladığımız şekilde çalışıyoruz"

Kaya, belediye başkanlarıyla toplantılarda son rötuşları yapmalarını istediklerini belirterek, 60 ilde 9 bine yakın meclis üyesini toplantıya aldıklarını dile getirdi.

"Bizim takvimimiz devam ediyor. Biz, planladığımız şekilde Mart 2019'a dönük çalışmaları sürdürüyoruz. AK Parti seçimlerini, aday tespitlerini ve ilanlarını resmi seçim takvimi olan 1 Ocak 2019'dan öncesine alan bir parti. 6 ay kala aday belirleme süreçleri başlayan, 4-5 ay kala da adaylarını kamuoyuna açıklayan bir parti. 2019 Mart'ının 6 ay öncesinden itibaren bu takvim işlemeye başlayacak."

"Türkiye insanının bağrına basacağı bir aday profilimiz önceliklidir"

Aday belirleme kriterlerine ilişkin Kaya, "Halkın sevdiği, beğendiği veya halkın beğenisine sunduğumuzda büyük teveccüh alacak olan adaylar bizim için önceliklidir. Bizim için dürüstlük, güven ve toplumu birleştirecek, kucaklayacak olan adaylık profili öncelikli olması gereken hususlardan birisi. Türkiye insanının bağrına basacağı bir aday profilimiz önceliklidir" diye konuştu.

Türkiye'deki bin 398 belediyenin 884'inin AK Partili olduğunu aktaran Kaya, bu 884 belediye başkanının AK Parti için birikim olduğuna dikkat çekti.

Mevcut belediye başkanlarından başarılarını 2019'a taşıyacakların öncelikli olduğunu belirten Kaya, bu tecrübeyi ihmal etmeyeceklerini vurguladı.

"Öncelikle referansınız kendiniz"

Belediye başkanlarına ve meclis üyelerine "Referansınız kim olacak?" sorusunu yönelttiklerini aktaran Kaya, "Partim, halk, genel başkanım, genel merkezim olacak, diyen var. Ben hepsine 'Hayır, öncelikle referansınız kendiniz. Siz kendinize referans olmuyorsanız, ilçe teşkilatınız teklif etse il kabul etmeyecek, il teklif etse genel merkez kabul etmeyecektir, genel merkez teklif etse belki genel başkan kabul etmeyecektir. Bizim için öncelikli referans bizzat adayımızın kendisidir. CV'nizde bir sorun varsa, bir yılımız var, oraları düzeltin. 2019'a bu tecrübe, birikimle beraber koşmaya devam edelim.' dedim" ifadelerini kullandı.

Erol Kaya, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genel Başkanlığı'na döndükten sonra 3 değerlendirme yaptığını hatırlattı.

AK Parti'de değişim yaşanan belediyelerde seçime yeni başkanlarla gidilip gidilmeyeceği konusunda Kaya, "Bizim için AK Parti'de siyaset yapan her arkadaşımız, 11 milyonluk ailemizin hepsi ve bu partiye gönül verenlerin hepsi değerlendirmeye değer insanlardır. Biz 11 milyon AK Parti üyesi ve 80 milyondan bizi beğenen, seven ve bizim partimizde siyaset yapmak isteyen herkesi değerlendireceğiz" dedi.

"Her belediyemizin MR'ını çekiyoruz"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni belediye başkanlarının çalışmalarını takip ediyor mu?" sorusuna Kaya, şu yanıtı verdi:

"884 belediyenin her birinin kurumsal performanslarını alıyoruz. Burada bütçe dengeleri, borçlanmaları, yatırımları, personel harcamaları nereye gidiyor, iyileşme ne seviyede, bunu alıyoruz. Yine her belediyemiz temel altyapı, su, atık su ve katı atık gibi bir sorunu var mı ve bir aksama yaşanıyor mu, buradaki kaliteye bakıyoruz. Yine belediyelerimizin seçim vaatleri, seçimlerde ne vadetmiş, bugün hangi noktada, bunlara bakıyoruz. Dolayısıyla her ilin, her belediyemizin MR'ını çekiyoruz. Bu MR üç bölümden oluşuyor. Birincisi belediye, ikincisi teşkilat, üçüncüsüde halk. Bu üç MR'ın analizlerini alıp bir rapora dönüştürüp Sayın Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza sunuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "lüksten kaçının" uyarısı

Erol Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta bir toplantıda belediye başkanlarına yönelik "lüksten kaçının" uyarısı yaptığını hatırlattı.

"AK Parti'de siyaset yapanların, bu toplumun değerleriyle çatışan hiçbir şeye izin vermemeleri gerekiyor. Özellikle israf, şatafat ve lüks gibi. Toplumdan kopuk bir yaşam gibi. Dolayısıyla bunların hepsinden kaçınmaları genel talimatlardır. Artık 2019'a gidiyoruz, son ikazlar. Cumhurbaşkanımız bu uyarıyı yaptı. Artık bunları hala düzeltmeyen arkadaşlarımız varsa, onlarla ilgili de biz gerekli düzeltmeleri yapacağız demektir."

Kaynak: AA