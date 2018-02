AK Parti Sözcüsü Ünal: Siz bu tavrınızla mı Türkiye'ye özgürlük getireceksiniz?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kahramanmaraş Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuştu.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'na ilişkin demokrasinin olmadığını belirten Ünal, şöyle konuştu:

"Dün kongreleri vardı. Kongrede 2 aday yarıştı. Şimdi bunlar demokrasiden, özgürlükten ve parti içi demokrasiden bahsediyorlar. Adaylardan bir tanesi 167 delegenin imzasıyla adaylığını açıkladı. Diyorlar ki 'Efendim mükerrer imza varmış. Bu kişi aday olamazmış.' Bu mükerrer imza sadece bu adamın listesinde mi var? Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesindeki mükerrer imzalara niye bakmıyorsunuz. Kendisiyle ilgili olunca her türlü faşistlik, her türlü baskı her türlü anti özgürlükçü yaklaşım mübah. En sonunda oradaki aday diğer kişi isyan etti ve 'Siz bu tavrınızla mı Türkiye'ye özgürlük getireceksiniz. Siz bu faşist tutumunuzla mı Türkiye'ye özgürlük getireceksiniz.' dedi. Kendi içlerinde bile bunların nasıl olduğu ortada."

CHP'nin bir siyasi parti olmadığını daha önce söylediğini dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Düşünün PYD'ye sempatiyle bakan, PKK'ya sempatiyle bakan, PKK'lı teröristlerin cenazesine katılan, DHKP-C'li teröristlerin adeta avukatlığına soyunan, FETÖ'nün ağzıyla konuşan bir yapıyla maalesef karşı karşıyayız. Biz Türkiye'yi bunlara bırakabilir miyiz?­ Biz Türkiye'yi PYD/PKK sempatizanlarına bırakabilir miyiz? FETÖ ağzıyla konuşanlara Türkiye'yi bırakabilir miyiz? Bu emaneti onlara bırakabilir miyiz? Hayır. Onun için çok çalışmalıyız."

