AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan seçim ittifakı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekillerle toplantısına ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MHP ile seçim ittifakıyla ilgili şunları söyledi:

- Başlangıç olarak, AK Parti ve MHP'nin bu çalışmayı sürdürmek için üçer kişiden oluşacak bir komisyon kurması düşünülmektedir.

- Üçer kişiden oluşan komisyon çalışmaları belli aşamaya geldi.

- Bizim, Sayın Bahçeli ve MHP ile yürüttüğümüz görüşmeler, aynı zamanda büyük bir milli mutabakatın ilk adımı mesabesindedir.

- Önümüzdeki süreçte oluşturulacak komisyon aracılığıyla bu mesele teknik olarak çalışılacaktır. Şu anda AK Parti, uyum yasaları çerçevesinde bu ittifak konusunu çalışmaktadır. AK Parti için ittifak, bir teknik meseleden ziyade bir milli mutabakat meselesidir.

- Bütün yerli ve milli unsurlara kapımız açıktır.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: TRT Haber