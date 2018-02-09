AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: PYD/PKK 400 DEAŞ'lı militanı serbest bıraktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- ÖSO tartışmalarına CHP devam ediyor. CHP'nin kendi içindeki bu durum çoklu kişilik bozukluğuna dönüşmüş durumda. 'PYD'li arkadaşlar' diyen diğer taraftan Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı sorunlu hale getirmek için ÖSO üzerinden terör algısı oluşturmaya çalışan bir CHP var karşımızda. PYD'nin PKK'nın dostlarıyla aynı dili kullanan bir durumla karşı karşıyayız.

"ABD'nin 'DEAŞ'a karşı mücadele ediyoruz' tezini çürüttü"

- Rakka, Afrin ve Deyruzor'da 400 DEAŞ'lı militanı PYD'nin serbest bıraktığı, Türkiye'ye karşı savaşma şartıyla hapisten serbest bıraktığı teyit edildi. Bölgede kimler terör örgütleriyle beraber kimler DEAŞ'la beraber açık seçik görünüyor. ABD'nin DEAŞ'a karşı mücadele ediyoruz tezini çürüten bir şey bu. Aylık 250 dolar maaş gıda yakacak teklif edildiği Yezidi halkın örgüte katılmayı kabul etmediği ve bölgeden kaçtıklarına dönük bilgileride sizle paylaşmak istiyorum. Bölgede PYD'nin baskı ve zulmü devam ediyor. Teşvik amacıyla gönüllü olarak örgüte katılanlar ev araba vaatlerinde bulunuyorlar. Uluslararası kurumların PYD-YPG'nin baskılarını infazlarını diğer Arap, Türkmenler ve Yezidilere yönelik baskılarını gündeme almalarını tavsiye ediyoruz. Rakka'dan Afrin'e teröristler kaydırıldı.

AK Parti Sözcüsü @mahirunal, MKYK Toplantısı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/APEhOcHjUu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Şubat 2018

"Yüzde 10 barajın korunması konusunda uzlaşıldı"

- Milli mutabakat komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Seçim kanunun bir gereği olarak seçimlerden bir yıl önce düzenlenmesi gereken gerekli yasalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Yüzde 10 barajın korunması konusunda mutabakat oluştu.

"Tek zarf tek sandık üzerinden yapılacak"

- Yerel seçimlerde tek zarf tek sandık üzerinden yapılacak seçimler. Yerel seçimlere ilişkin düzenlemeyi göndereceğiz. 1 yıl önce yasalaşması ve Meclis'ten geçmesi gerekiyor.

"Sadece ittifakı değil, uyum yasalarını da konuşuyoruz"

AK Parti ve MHP arasında kurulan Milli Mutabakat komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Milli Mutabakat komisyonu sadece ittifak konusunu değil bütün uyum yasalarının tamamına yakını birlikte değerlendirmek ve

bu değerlendirmeler sırasında da diğer partilerin katkılarını değerlendirmek, yapılan çalışmalar doğrultusunda komisyonun çalışmalarını genel başkanlara sunmaya devam edecektir. Her iki siyasi partinin komisyon başkanları da her toplantıdan sonra genel başkanların bilgilendiriyor. Şuan da sayın genel başkanların önümüzdeki süreçte planlanmış bir görüşmesi söz konusu değil.

- İstanbul İl Başkanımıza bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün ataması yapılan yeni İl Başkanı'na da bundan sonraki görevinde muvaffakiyetler diliyoruz. Kongrelerimiz tamamlandı. Nisan ayına kadarda kongrelerimizi tamamlamayı hedefliyoruz.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ziyareti

- Temel Karamollaoğlu'nun ziyareti son derece samimi bir ortamda Türkiye'nin gündeminin konuşulduğu görüşme gerçekleşti. Hem bir nezaket ziyareti hem de Türkiye'nin temel meselerinin konuşulduğu bir görüşme oldu. İttifak konusunda bir zemin oluşturulacak bir değerlendirme yapılmadı.

"Bizim muhatabımız ABD'li general değil"

- Terör kaynağı her neresi olursa olsun bizim için tehdit oluşturan terör kaynağı neresiyse bizim onu kaynağında yok etmemiz milletimize verdiğimiz sözün gereğidir. Bizim muhatabımız ABD'li general değil siyasetin tam kendisidir. Tillerson, McMaster, Mattis Türkiye'ye gelecekler. Bu görüşmelerin sonucudur bizim için dikkate alınması gereken.

Kaynak: TRT Haber