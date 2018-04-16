AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında başlayan toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında tamamlandı. Parti genel merkezinde yapılan toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

AK Parti’de uyum paketi için oluşturulan alt komisyonların, çalışmalarını kısa sürede tamamlaması bekleniyor.

Hazırlanan ilk uyum paketiyle ilgili son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.

Çalışmalardaki son durum Merkez Yürütme Kurulu’nda ele alındı. MYK’nın diğer bir gündem maddesi de AK Parti’deki kongre süreciydi.

AK Parti’de il kongreleri 6 Mayıs’taki İstanbul kongresi ile son bulacak. Gelinen aşamada AK Parti teşkilatlarındaki yenilenme süreci de, masadaydı.

Kaynak: TRT Haber