AK Parti milletvekilinin bulunduğu gruba saldırı: 4 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba, HDP'li olduğu öne sürülen silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Karşılık verilmesi üzerine çıkan olayda silahla vurulan 12 kişi yaralandı.

AK Parti Millletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyleri de saldırıda hayatını kaybetti

Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan milletvekilinin ağabeyi Mehmet Yıldız ile Esved, Fadıl ve Ferit Şenyaşar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede kontrol sağlandı

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan kavganın ardından bölgede kontrol sağlandı. Olayın ardından hastanelerin önünde toplanan tarafların yakınları, polis ekiplerince bulundukları yerden uzaklaştırıldı.

Fakıbaba ve Yıldız yaralıları ziyaret etti

Saldırının ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile saldırıda kardeşini kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, yaralıları ziyaret etti, taziyeleri kabul etmeye başladı.

Bakan Fakıbaba ve beraberindeki milletvekili Yıldız, saldırıda yaralanan 8 kişiyi, Şanlıurfa'da tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

İlk olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Fakıbaba ve Yıldız, burada Başhekim Murat Halitoğlu'ndan yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı. Daha sonra Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde geçen Bakan Fakıbaba ve Yıldız, Başhekim İdris Dağ ile görüştü.

AK Parti'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosuna geçen Fakıbaba ve Yıldız, taziyeleri kabul etmeye başladı. Çok sayıda vatandaşın taziye için seçim irtibat bürosuna geldiği görüldü.

Sağlık Bakanı Demircan: Uçak ambulans gönderildi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise Samsun'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da AK Parti'lilere yönelik bir saldırı olduğu haberinin kendisine geldiğini söyledi.

Demircan, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik. Bilgiler geldikçe paylaşacağız." dedi.

Kaynak: AA