AK Parti Genel Sekreterliğine Fatih Şahin getirildi

AK Parti Genel Sekreterliğine Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in getirildiği bildirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, 65. Hükümet'te gerçekleştirilen kabine revizyonu ile Adalet Bakanlığı görevini alan AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül'ün yerine, Genel Başkan Yardımcısı Şahin'in getirildiğini belirtti.

Mahir Ünal, Şahin'den boşalan Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevi ise AK Parti MKYK üyesi Harun Karacan'a verildi.