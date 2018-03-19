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Buradasınız : » » Afrin'deki Mehmetçik'ten Türk halkına mesaj var

Afrin'deki Mehmetçik'ten Türk halkına mesaj var

TSK ve ÖSO, Afrin şehir merkezini direnişle karşılaşmadan kontrol altına aldı. Kontrolün sağlanmasının ardından, güvenlik faaliyetleri başladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün sabah terörden arındırılan şehir merkezinde stratejik öneme sahip noktalarda güvenliği sağlayan birlikler, teröristlerin farklı noktalara yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

"Biz de dedelerimiz gibi tarih yazdık"

Afrin'i siviller için güvenli hale getirebilmek adına çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, Türk halkına selam gönderdi:

"Sınırlarımızın güvenliği ve milletimizin rahatlığı için buradayız. Dedeleri tarih yazan torunlar, tarih okumakla yetinmez. Biz de dedelerimiz gibi aynı şekilde tarih yazdık. Yazmaya devam edeceğiz."

Güvenlik güçlerine Afrin'de sevgi gösterisi

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılan Afrin'de siviller, güvenlik güçlerine sevgi gösterisinde bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün sabah 08.30 sıralarında kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine TSK ve ÖSO mensuplarının girmesinin ardından evlerinden çıkan siviller, askerlere destek verdi.

Şehir merkezinin teröristlerden kurtarılmasını kimi vatandaşlar askerlere el sallayarak, kimileri de sevinç gözyaşları ve zılgıtlarla kutladı. Şehir meydanında toplanan siviller, araçlarıyla sevinç turu attı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: afrin, Zeytin Dalı Harekatı
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