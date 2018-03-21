Afrin'de yüzlerce terörist mezarı bulundu

TSK'nın Afrin'de teröristlere karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.
Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde devam eden harekatta, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriliyor.
Harekat kapsamında ilçe merkezini teröristlerden temizleyen Mehmetçik, arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.
Güvenlik güçleri, aramaları sırasında yüzlerce teröristin cesetlerinin olduğu mezarlar buldu.
Zeytin Dalı’nda etkisiz hale getirilen teröristler
Bölgedeki vatandaşlar, kazılan mezarların yeni olduğunu, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden bazılarının buraya gömüldüğünü aktardı.
Kaynak: AA