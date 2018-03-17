Afrin ilçe merkezinin ana kara yolu bağlantısı kesildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu hedefe adım adım yaklaşıyor.

Kuşatma altındaki Afrin merkezine meskun mahal operasyonu artık an meselesi.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3567 oldu.

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Mabatlı beldesine bağlı Kokani ve Aynel Hacer ile güneyindeki Cinderes beldesine bağlı Heltangarbi, Çakıllıeccum, Hacı Kasımlı, Eşkanşarki ve Astaro köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Böylece, Mabatlı beldesi ile Afrin ilçe merkezi arasındaki ana kara yolu bağlantısı kesilmiş oldu.

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 224'i köy ve 44'ü kritik nokta olmak üzere 268'e ulaştı.

Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil'i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaşmıştı.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel oluyor.

Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.

Kaynak: TRT Haber