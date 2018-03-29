Afrin halkının su sorununu Türkiye çözecek

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarla bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.
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Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından ilçede hayatın normale dönmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor. İnsani yardım kuruluşlarının gıda ve sıcak yemek dağıtımı yaptığı bölgede teröristlerin neden olduğu altyapı sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor.
Su sorunu kısa sürede çözülecek
Teröristlerin Afrin'den kaçmadan önce zarar verdikleri, Afrin ve Azez'e su veren Meydanki Barajı'ndaki sorunun giderilmesi için Devlet Su İşleri ekibi bölgeye gitti. Yapılan çalışmaların ardından sorun kısa sürede çözülecek ve teröristlerin ilçeye verdiği bir zarar daha ortadan kaldırılacak.
Kaynak: AA