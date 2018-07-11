Adnan Oktar örgütü üyelerinin evlerinden cephanelik çıktı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda, ''suç örgütü elebaşı" olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen Adnan Oktar ile Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 166 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, 50'nin üzerinde tabanca ve tüfek bu silahlara ait çok sayıda mermi, çelik yelek ve bir zırhlı cip ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin bir kısmı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüphelilerin mal varlıklarına el konulmasına hükmedildi.

Hakimlik, ayrıca arama yapılan yerlerde ele geçirilen kıymetli her türlü mal ve eşya hakkında da kazanç müsaderesine tabi olabileceği gerekçesiyle el koyma kararı verdi.

Bu arada, emniyet kaynakları da şüphelilerin şirket, vakıf ve derneklerine kayyum atandığını bildirdi.

Kaynak: AA