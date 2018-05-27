Adalet Bakanı Gül: Ülke yönetmek bisiklete binmeye, sirk yapmaya benzemez

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te bir düğün salonunda HDP ve Saadet Partisinden AK Parti'ye geçen aileler için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin 24 Haziran'da gerçekleştirileceğini anımsatarak, "Türkiye büyüsün mü, kalkınsın mı, yoksa eski günlere gitsin mi" bunun tercihinin yapılacağını söyledi.

Gül, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Ülke yönetmek bisiklete binmeye, sirk yapmaya benzemez. Ülkeyi yönetmek ciddiyet işidir." dedi.

Muhalefetin tek derdinin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi olduğunu belirten Gül, "Onlar 'Biz eskiye götüreceğiz.' diyorlar. Biz diyoruz ki kişi başı 11 bin dolar olan geliri 25 bin dolar yapacağız. Türkiye'yi ekonomik olarak daha çok büyüteceğiz. Soframızdaki 5 ekmeği 15 ekmek yapacağız. Cebimizdeki 200 lirayı 2 bin lira yapacağız diyoruz. Öbürleri 'Bozacağız, kaos yapacağız. Siz gidin de ne olursa olsun.' diyorlar. Bu millet buna izin vermeyecek." diye konuştu.

"Bu ülkenin yüzde 52 oyuyla seçilen evladını öldürmeye kalktılar"

Gül, bugün 27 Mayıs 1960'daki askeri müdahalenin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çok acı bir tarih yaşandı. Milletin oylarıyla seçilmiş başbakanı, darbe yapanlar idam sehpasına götürdüler. Rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşları milletin oyuna rağmen idam sehpasına götürüldü. Türkiye'de 'Bu ülkenin sorunları çözeceğim.' diyenlere hep engeller çıkarmışlar. Menderes çıktı, idam ettiler. Turgut Özal çıktı, engellediler. Necmettin Erbakan çıktı, 28 Şubat'lar yapıldı. Ne zaman 'faize değil, bu millete hizmet edeceğim, milletin cebine paraları aktaracağım' diyen olduysa hep önünü kestiler. Bu millete hizmet eden kişileri, vesayetçiler darbeciler ki, bunların uzantısı dışarıda, hep önünü kestiler."

27 Mayıs'ı, 28 Şubat'ı, 12 Eylül'ü yapanların aynı kafa olduğunu ifade eden Gül, "15 Temmuz'da darbe girişimi yapan da aynı kafadır. Bu ülkenin yüzde 52 oyuyla seçilen evladını öldürmeye kalktılar ama bu millet 'Menderes'i idam sehpasında yalnız bıraktık, Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağız.' dedi. 15 Temmuz'u yapmaya kalkanlar, hala siyasi arenada da sponsor, finansör oluyor ama 15 Temmuz gecesi demokrasiye sahip çıkanlar 24 Haziran'da da demokrasi nöbetini tutacak. Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek." dedi.

"Bu sandık Pensilvanya'dakilerin kullanacağı sandık değil"

Gül, dünyadaki birçok gazetenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "diktatör" dediğini dile getirerek, "Benim milletimin ana sütü gibi helal oyuyla gelmiş birine, senin diktatör demeye ne hakkın var. Recep Tayyip Erdoğan sırtını tanka değil, halka dayadı. Bu sandık Paris'tekilerin, Pensilvanya'dakilerin kullanacağı sandık değil. Benim Ayşe teyzemin, Hüseyin amcamın oylarıyla seçilecek." diye konuştu.

Kaynak: AA