"ABD'den isteğimiz YPG'ye silah vermesinler, bir de gölge etmesinler"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Bizim ABD'den isteğimiz bellidir. YPG'ye silah vermesinler bir de gölge etmesinler. Bizim beklentimiz gayet açık ve nettir." dedi.

'ABD bile bile terör örgütü ile işbirliği yapıyor'

"ABD esas bizim endişelerimizi anlamalı ve karşılamalı. Burada sorunun kaynaklarından bir tanesi ABD'nin YPG ve PKK ile yaptığı işbirliği. ABD, PKK ve YPG'nin aynı örgüt olduğunu kabul ediyor. Genelkurmay Başkanı Dumper ABD Kongresi'nde sorulan sorulara cevap verirken aynı örgüt olduğunu söylüyor. Bile bile bu terör örgütü ile işbirliği yapıyorsunuz. ABD bu endişemizi anlayıp gereğini yapması gerekiyor. Müttefikse bunu yapmalı. ABD kaldırmazsa bu tehdidi biz kaldırmak zorundayız. Bizim hedefimiz ne ABD'dir ne Kürt kardeşlerimizdir. Terör örgütü nerede tehdit oluşturursa, buna Münbiç de dahil, kararlı bir şekilde operasyonu sürdüreceğiz."

Kaynak: TRT Haber

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