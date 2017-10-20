'ABD Rakka'daki posteri nasıl izah edecek?"

D-8 Örgütü Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde ABD vardı. Erdoğan, DEAŞ'tan temizlenen Rakka'da terörist başı Öcalan posterlerinin asılmasına sert tepki gösterdi:

"Rakka’da terörist başının posterini bir yere asmışlar bunu ABD nasıl izah edecek? Lafa geldiğinde PKK terör örgütü diyorsun peki Fransa devlet binasında teröristbaşının posterini astılar bunu nasıl anlatacaklar terörle mücadele yanınızdayız diyorlar. İnanmıyoruz yanımızda değilsiniz. Dürüst değiller kendilerine dürüstlüğe davet ediyoruz bazı taleplerde bulunuyorlar bilsinler ki her şeyin bir karşılığı var."

Erdoğan, D-8 ülkeleri arasında teröre karşı bir kararlılık olduğunu belirtti. Erdoğan, "Gerek DEAŞ'a gerek PKK'ya Somali 'de olan olaylar ortada tüm terör örgütlerinin nerede olursa olsun bir ortak tavrı belirleyerek gitme kararlılığı sürecek. Bir insanın ölümü insanlığın ölümü olarak görüyoruz." dedi.

Kaynak: TRTHABER