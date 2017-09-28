  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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ABD Konsolosluğu ile firari Öz arasında özel hat kurulmuş

ABD'nin İstanbul Konsolosluğu ile FETÖ sanıklarının ilişkileri yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

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ABD Konsolosluğu ile firari Öz arasında özel hat kurulmuş

ABD'nin İstanbul Konsolosluğu ile FETÖ sanıklarının ilişkileri yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Firari savcı Zekeriya Öz'ün İstanbul Adliyesi'nde kullandığı oda ile ABD konsolosluğu arasında direk bir hattın bulunduğu tespit edildi.

"17-25, Futbolda Şike" ve daha birçok kumpas davasını yürüten polisler hakkındaki soruşturma, Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul konsolosluğuna uzandı.

Önce, kumpas operasyonlarını yapan polis müdürlerinin ABD konsolosluğu yetkilisi Metin Topuz'la yaptıkları görüşmeler ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştikçe bu kez örgütün yargı ayağının başkonsoloslukla irtibatına ulaştı.

Başsavcılık, Metin Topuz isimli konsolosluk görevlisinin, Murat Adanur adıyla ABD Başkonsolosluğu'na bağlı bir telefon hattını kullanıldığını belirledi

Yetkililer, konsolostaki hattın, 17-25 Aralık sürecinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adına kayıtlı bir telefonla yoğun irtibatını tespit etti.

Araştırma derinleştirilince, telefon hattının firari savcı Zekeriya Öz'ün A1 Blok 428 numaralı odasındaki özel bir hat olduğu belirlendi.

Görüşmelerin de 23 Eylül-4 Ekim 2013 tarihleri arasında yoğunlaştığı tespit edildi

Konsolosluk görevlisi Metin Topuz'un Zekeriya Öz'ün oğlu Taha Öz ile de görüşmelerinin bulunduğu kayıtlara girdi.

Soruşturmada, birçoğu tutuklu olan FETÖ'cü polis müdürlerinin, görevden alındıkta sonra da ABD konsolosluk yetkilileriyle görüştükleri belirlindi.

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