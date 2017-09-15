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Buradasınız : » » 'AB müzakere sürecini Türkiye'ye şantaj yapmak için kullanıyor'

'AB müzakere sürecini Türkiye'ye şantaj yapmak için kullanıyor'

Çelik, "Avrupa Birliği, müzakere sürecini Türkiye'ye şantaj yapmak için kullanmakta, AB kurumlarını zayıflatmakta ve itibarsızlaştırmaktadır." ifadesini kullandı.

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AB müzakere sürecini Türkiyeye şantaj yapmak için kullanıyor

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, bu hafta Londra'ya yaptığı ziyareti çerçevesinde Financial Times'tan (FT) Tony Barber'a konuştu.

İngiltere'de yayımlanan FT gazetesinin internet sitesindeki röportajında Çelik, şunları kaydetti:

"AB müzakere sürecini Türkiye'ye şantaj yapmak için kullanmakta, AB kurumlarını zayıflatmakta ve itibarsızlaştırmaktadır. İngiltere, darbe girişimini takip eden günlerde Türkiye'nin yanında durarak ve savunma kapasitesini güçlendirmeye yardımcı olarak, gerçek bir müttefik, bir rol modeli gibi davranıyor. İngilizler, bizim gibi, ilişkileri ileriye taşımak için bir yol bulmayı hedefliyor. Diğer ülkeler ise (ilişkileri) ileriye taşıyacak bir yol bulmak yerine, bize şantaj yapacak malzeme bulmaya çalışıyor."

Röportajında, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Türk demokrasisiyle dayanışma göstermek üzere" 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'ye gelebileceğini belirten Çelik, ancak bunu yapmadıklarını ifade etti. Çelik, "Sanki Türkiye'yi kendilerinden uzakta tutmanın ve Türkiye'ye zarar vermenin en iyi yolunu bulmak için bir yarışa girmiş gibiydiler." değerlendirmesinde bulundu.

Gazete ayrıca Çelik'in Türkiye'nin birliğe üyelik hedefinde yeni bir etki oluşturması için AB müzakerelerinin 23 ve 24. fasılların açılması çağrısında da bulunduğunu yazdı.

Etiketler: Avrupa Birliği, Ömer Çelik
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